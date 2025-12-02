Megrázó szavakkal búcsúznak kollégái Kálloy Molnár Pétertől

A színházi közösség döbbent csendben próbálja feldolgozni, mi történt, hiszen Kálloy Molnár Péter halála mindenkit váratlanul ért. A színész tavasszal tudta meg, hogy rákos, ám egészen az utolsó hetekig bízott a gyógyulásban, és még a halála előtt is színpadra állt. Kollégái — akik tudtak a betegségéről — mégsem gondolták, hogy ilyen gyors lefolyású lesz a kór. A gyásszal teli búcsúposztok órák alatt elárasztották a közösségi médiát, sokan pedig hosszú évtizedek közös munkájára emlékeztek vissza – írja a Bors.

Kollégák megrendült búcsúi Kálloy Molnár Péter halála kapcsán

Szinetár Dóra összetörve írta:

Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál.

Bíró Eszter felidézte, mennyi közös emlék köti őket össze, és milyen tervei voltak még a színésznek, aki filmforgatókönyvet is írt. Szerinte Kálloy Molnár Péterben volt öröm, keserűség és rengeteg kreativitás, de úgy érezte, nem ismerik el igazán.

Veiszer Alinda döbbenete is őszinte volt:

Az improvizáció koronázatlan királya ment ma el, felfoghatatlanul korán.

Pindroch Csaba pedig megható sorokkal búcsúzott:

Kedves volt és bátor, szerény, de tökös! Őstehetség. Írt, rendezett, tanított, zenét szerzett, mindenben ott volt a szenvedély. Úttörő volt szakmailag és emberileg is.

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

