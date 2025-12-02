Gyász és döbbenet: így reagált Pokorny Lia Kálloy Molnár Péter halálára

Hírlevél

Pokorny Lia nyilvános Facebook-posztban búcsúzott kollégájától és barátjától. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sokakat emlékeztetett arra, milyen meghatározó alakja volt a hazai színházi és televíziós életnek Kálloy Molnár Péter. A poszt alatt megjelenő részvétnyilvánítások is mutatják, milyen nagy hatással volt munkássága a közönségre.
A színházi közösség döbbent csendben próbálja feldolgozni, mi történt, hiszen Kálloy Molnár Péter halála mindenkit váratlanul ért. A színész tavasszal tudta meg, hogy rákos, ám egészen az utolsó hetekig bízott a gyógyulásban, és még a halála előtt is színpadra állt. Kollégái — akik tudtak a betegségéről — mégsem gondolták, hogy ilyen gyors lefolyású lesz a kór. A gyásszal teli búcsúposztok órák alatt elárasztották a közösségi médiát, sokan pedig hosszú évtizedek közös munkájára emlékeztek vissza.

Megható búcsúüzenet jelent meg a közösségi médiában Kálloy Molnár Péter emlékére
Megható búcsúüzenet jelent meg a közösségi médiában Kálloy Molnár Péter emlékére - Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló 

Pokorny Lia megható Facebook-bejegyzésben búcsúzott el kollégájától és barátjától. A posztban Kálloy Molnár Péter mellett közös munkájukra, a 2007-ben indult, improvizációs elemekre épülő Beugróra is emlékeztette követőit. A produkcióban Rudolf Péterrel, Szabó Győzővel és Novák Péterrel együtt szerepeltek, és számos emlékezetes jelenetet hagytak a nézőkre - írja a Bors.

A következő sorokkal búcsúzott Pokorny Lia Kálloy Molnár Pétertől

A színésznő bejegyzésében mindössze ennyit írt: „Isten veled, Péter”, amely mellé egy fekete szívet is csatolt. A rövid, de annál fájdalmasabb búcsú nagy visszhangot váltott ki a rajongók között.

Sokan a poszt alatt fejezték ki együttérzésüket.

Az emberi lét szélben táncoló gyertyaláng. Nyugodjon békében!

 – fogalmazta meg az egyik kommentelő.

A búcsúüzenetekből jól látszik, mekkora űrt hagy maga után a népszerű színművész, akinek munkássága és személyisége sokak számára jelentett maradandó élményt.

Hogyan búcsúztak más művésztársak?

Korábban az Origo azt is megírta, hogyan búcsúztak Kálloy Molnár Pétertől művész társai – többek között Szinetár Dóra, Bíró Eszter, Veiszer Alinda és Pindroch Csaba.

Képeken mutatjuk be Kálloy Molnár Péter életét

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

 

