Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a mindent eldöntő bejelentés az orosz–ukrán háborúról!

Érdekes

Távoli galaxisból érkező kozmikus sugárzás miatt került kórházba 15 ember

Kálloy Molnár Péter

Szívszorító felvétel került elő Kálloy Molnár Péter utolsó fellépéséről

2025. december 03. 13:08
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászba borult az egész ország, miután december elsején kiderült, hogy 55 évesen elhunyt a kiváló színész. Halála a rajongók mellett a pályatársait is sokkolta, a hazai színésztársadalom tagjai sorra búcsúztak Kálloy Molnár Pétertől, mindenkinek volt egy kedves vagy éppen megható története a művésszel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kálloy Molnár Pétertapsmeghajlásfellépésrákdaganathalál

Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett, és orvosi kezelés alatt állt a halála előtt. A fájdalmak és a betegsége ellenére sem mondott le azonban a munkáról még az utolsó pillanatokban sem, december 5-én is játszott volna a Flódni improvizációs színházban. A teátrum most közzétette az utolsó felvételt, amikor Kálloy Molnár Péter november közepén színpadra lépett. Természetesen a vastaps akkor sem maradt el, számolt be a borsonline.hu.

20191216 VeszprémPortré, interjú Kálloy Molnár Péter színművészFotó: Penovác Károly PKVeszprém Megyei Napló
Kálloy Molnár Péter utolsó színpadi meghajlásáról jelent meg az interneten egy szívszorító videó – Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló /  

Kálloy Molnár Péter délelőtt még kórházban volt, este már fellépett

Élete utolsó színpadi meghajlása november 14-én. És a végén a jogosan járó taps Kálloy Molnár Péternek a kollégáktól is. Mert elképesztő volt, ahogy összekapta magát és végigjátszotta az előadást. Délelőtt még a kórházban, este a színpadon

– osztotta meg a szívszorító felvételt a teátrum. 

A megható jelenetsort itt tekintheti meg: 

Mi történt Kálloy Molnár Péterrel utolsó napjaiban? Drámai részleteket árult el Harsányi Levente

Az Origón is megírtuk, hogy a magyar színészvilágot megrázó veszteség érte, amikor váratlanul elhunyt Kálloy Molnár Péter. A tragédia kapcsán Harsányi Levente idézte fel az utolsó napok történéseit, amelyek új megvilágításba helyezik a színművész állapotát.

Gyász és döbbenet: így reagált Pokorny Lia Kálloy Molnár Péter halálára

Az Origón arról is beszámoltunk, hogy Pokorny Lia nyilvános Facebook-posztban búcsúzott kollégájától és barátjától. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sokakat emlékeztetett arra, milyen meghatározó alakja volt a hazai színházi és televíziós életnek Kálloy Molnár Péter. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!