Szívszorító felvétel került elő Kálloy Molnár Péter utolsó fellépéséről

Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett, és orvosi kezelés alatt állt a halála előtt. A fájdalmak és a betegsége ellenére sem mondott le azonban a munkáról még az utolsó pillanatokban sem, december 5-én is játszott volna a Flódni improvizációs színházban. A teátrum most közzétette az utolsó felvételt, amikor Kálloy Molnár Péter november közepén színpadra lépett. Természetesen a vastaps akkor sem maradt el, számolt be a borsonline.hu.

Kálloy Molnár Péter utolsó színpadi meghajlásáról jelent meg az interneten egy szívszorító videó – Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló /

Kálloy Molnár Péter délelőtt még kórházban volt, este már fellépett

Élete utolsó színpadi meghajlása november 14-én. És a végén a jogosan járó taps Kálloy Molnár Péternek a kollégáktól is. Mert elképesztő volt, ahogy összekapta magát és végigjátszotta az előadást. Délelőtt még a kórházban, este a színpadon

– osztotta meg a szívszorító felvételt a teátrum.

A megható jelenetsort itt tekintheti meg:

