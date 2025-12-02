Mi történt Kálloy Molnár Péterrel utolsó napjaiban? Drámai részleteket árult el Harsányi Levente

Kálloy Molnár Péter halálhíre sokkolta a szakmát és a közönséget is, különösen azért, mert a színész nemrég még aktívan dolgozott új projektjén. Harsányi Levente az elmúlt hetekben több alkalommal is találkozott vele, hiszen együtt készítették az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity műsort. Bár tudta, hogy kollégája kezelés alatt állt, a hirtelen bekövetkező tragédia őt is mélyen megrendítette – írja a Bors.

Kollégái szerint Kálloy Molnár Péter utoljára jó kedvvel jelent meg - Fotó: MW Bulvár

Mit árult el Harsányi Levente Kálloy Molnár Péter utolsó napjairól?

Harsányi Levente elmondta, hogy utoljára egy sikeres premier után találkoztak, ahol Kálloy Molnár Péter jókedvű volt, maradt a közös ünneplésre, fotózkodott és viccelődött is. A műsorvezető szerint semmi nem utalt arra, hogy ilyen gyorsan romlana az állapota. Néhány nappal később azonban értesítették, hogy kórházba került, majd újabb telefonhívásból tudta meg, hogy kollégája elhunyt.

Milyen betegségben szenvedett Kálloy Molnár Péter?

A sajtó értesülései szerint a színművész daganatos betegséggel küzdött, amely miatt orvosi kezelés alatt állt. Bár betegsége nem volt titok a közvetlen kollégái előtt, állapotának súlyosbodása rendkívül hirtelen következett be.

Hogyan élte meg Harsányi Levente a tragikus hírt?

A műsorvezető éppen munkában volt, amikor érkezett a gyászos értesítés. Elmondása szerint fel sem tudta dolgozni a hallottakat, mert pár perccel később már színpadra szólították. Úgy fogalmazott: az élet kegyetlen tempóban megy tovább, és nincs idő megállni vagy átgondolni, mi történt. A tragédia szerinte ismét rámutatott arra, milyen törékeny az emberi sors.

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

Így reagált Pokorny Lia Kálloy Molnár Péter halálára

Pokorny Lia nyilvános Facebook-posztban búcsúzott kollégájától és barátjától. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sokakat emlékeztetett arra, milyen meghatározó alakja volt a hazai színházi és televíziós életnek Kálloy Molnár Péter. A poszt alatt megjelenő részvétnyilvánítások is mutatják, milyen nagy hatással volt munkássága a közönségre.