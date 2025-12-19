Elcsukló hangon és könnyes szemmel búcsúzott Rudolf Péter Kálloy Molnár Pétertől

Kálloy Molnár Péter temetése december 19-én délben kezdődött, de már jóval a szertartás előtt rengetegen érkeztek, hogy elköszönjenek a december 1-jén elhunyt művésztől. A színészt pályatársai közül is sokan elkísérték utolsó útjára, akik számára nemcsak kolléga, hanem barát is volt.

Kálloy Molnár Péter

Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

Kálloy Molnár Péter búcsúztatása

A búcsúztatáson Rudolf Péter mondott megrendítő beszédet. Felidézte közös munkájukat, majd egy emlékezetes mondatot osztott meg, amelyet egy előadás után otthon mondott feleségének:

Egy nagyon nagy színésszel játszhattam együtt.

Ezután közvetlen, szívből jövő szavakkal búcsúzott kollégájától:

Te egy unikális fickó voltál. Másképp összerakva, mint mi általában művészemberek. A szomorú bohóc, a világ legszomorúbb, legkiszolgáltatottabb és legszerethetőbb figurája.

Beszédét Ady Endre Szeretném, hogyha szeretnének című versével zárta, amely sokak számára fájdalmasan szép pillanatot teremtett.

„Örökre a szívünkben marad”

Gáspár András hangja többször elcsuklott a búcsú során, Hajdu Steve pedig kiemelte: soha nem hallott senkit úgy verset mondani, mint Kálloy Molnár Pétert.

A jelenlévők egy emberként érezték: egy különleges művésztől és embertől kellett elköszönniük.

