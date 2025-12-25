Hírlevél
Borulhat minden, amit az emberi DNS-ről hittünk

kucsera gábor

Ezt nem gondoltuk volna Kucsera Gáborról — karácsonykor derült ki az igazság

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újra egymásra hangolódva, meghitt családi légkörben ünnepelt Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A sportoló házaspár számára az idei karácsony nemcsak a gyerekekről, hanem a kapcsolatuk megerősödéséről is szólt.
kucsera gábortápai szabinakarácsonysportoló

Kucsera Gábor és családja az idén is lelkesen készült a karácsonyi ünnepre: a gyerekek izgatott levelekkel töltötték meg a házat, a fenyőfa alá pedig már kerültek a meglepetések.

Kucsera Gábor kemény üzenetet küldött ByeAlexnek, karácsony
Kucsera Gábornak nagyon fontos a család karácsonykor
Fotó: Szabolcs László/Bors

Gábor hangsúlyozta, hogy a közös élmények és a meghitt pillanatok sokkal fontosabbak számára, mint a tárgyi ajándékok. Szabinával közös randihétvégét terveznek, hogy együtt választhassák ki, mire vágynak leginkább – írta a Bors.

Együtt reggeliztek karácsonykor

A családi hagyományok is erősek: huszonnegyedikén már együtt reggeliztek, majd Szabina és Gábor családja is csatlakozott az ünnepi étkezéshez. 

A klasszikus magyar karácsonyi menü – halászlé, rántott hal és bejgli – is része az ünnepi asztalnak, amit Gábor gyerekkori ízekként idézett fel. 

Emellett büszke arra is, hogy gyermekeik saját kezűleg gyűjtöttek és csomagoltak ajándékokat hátrányos helyzetű társak számára, és a Fradi kajak‑kenu szakosztályon belül is igyekeznek ünnepi hangulatot teremteni.

Az Origo az ősszel arról írt, hogy Kucsera korábban kemény drogfüggő volt.

 

