Cuki képek és meghitt pillanatok: ilyen Lola idei karácsonya

Lola számára az idei karácsony különleges, hiszen most először élheti át anyaként az ünnepi varázst.

Karácsonyi pillantkép Lolától

Fotó: Lola / Instagram

Az énekesnő Instagramon osztotta meg követőivel a meghitt pillanatokat: a családi összebújást, a közös meleg pizsamákat, a bejglik ízét, és minden apró örömöt, ami az első karácsonyt édesanyaként még felejthetetlenebbé teszi – írja a Bors.

Ez a karácsony más, mint a többi

„Kezdődjön a végtelen bejgli evés és az egész napos összebújás!”

– írta követőinek az énekesnő.

Lenka, a kislánya, aki az ősszel született, teljesen új színt vitt Lola életébe, és a mindennapjaik most már főként az anyaság köré szerveződnek.

Az énekesnő korábban elárulta, hogy bár a napjai sűrűek, a karácsony a szeretet, a közösen töltött idő és az apró örömök ünnepe lett számukra.

A rajongók így betekintést nyerhetnek Lola új életszakaszába, ahol a családi meghittség és az újdonsült anya-lánya kapcsolat áll a középpontban.