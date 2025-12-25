Hírlevél
karácsony

Cuki képek és meghitt pillanatok: ilyen Lola idei karácsonya

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A magyar énekesnő az idén először éli meg édesanyaként az ünnepeket. Lola a karácsonyi pillanatokat teljesen a családjára és kislányára, Lenkára koncentrálva tölti.
karácsonyénekesnőlola

Lola számára az idei karácsony különleges, hiszen most először élheti át anyaként az ünnepi varázst.

karácsony, Lola
Karácsonyi pillantkép Lolától
Fotó: Lola / Instagram

Az énekesnő Instagramon osztotta meg követőivel a meghitt pillanatokat: a családi összebújást, a közös meleg pizsamákat, a bejglik ízét, és minden apró örömöt, ami az első karácsonyt édesanyaként még felejthetetlenebbé teszi – írja a Bors.

Ez a karácsony más, mint a többi

„Kezdődjön a végtelen bejgli evés és az egész napos összebújás!”

 – írta követőinek az énekesnő.

Lenka, a kislánya, aki az ősszel született, teljesen új színt vitt Lola életébe, és a mindennapjaik most már főként az anyaság köré szerveződnek. 

Az énekesnő korábban elárulta, hogy bár a napjai sűrűek, a karácsony a szeretet, a közösen töltött idő és az apró örömök ünnepe lett számukra. 

A rajongók így betekintést nyerhetnek Lola új életszakaszába, ahol a családi meghittség és az újdonsült anya-lánya kapcsolat áll a középpontban.

 

 

