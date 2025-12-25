Hírlevél
kiállítás

Egy magyaré a világ egyik legnagyobb karácsonyfadísz-gyűjteménye – mutatjuk

Kiskunhalason különleges kiállítás várja az érdeklődőket, ahol Tóbiás Krisztián több mint 12 ezer darabból álló gyűjteményét mutatja be. A gyűjtő megszállottan rajong a régi ünnepek hangulatáért, s a kiállításon a régi karácsonyfadíszek és egyedi dekorációk révén a látogatók visszarepülhetnek a múlt ünnepi hangulatába.
Az embernek többségének van valami hobbija, ki pecázik, más kertészkedik, van aki bélyegeket vagy kisautókat gyűjt, míg Tóbiás Krisztián a régi karácsonyfadíszekért rajong.

karácsonyfa
Kiskunhalason találkozhatunk a különböző országok karácsonyfadíszeivel
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Az évtizedek alatt gyűjtötte össze kollekcióját, amely mára a világ negyedik legnagyobb magángyűjteményének számít. 

A gyűjtemény darabjai között az 1800‑as évek végéről származó üvegdíszek, zenélő figurák és egyedi, ritka dekorációk is megtalálhatók. 

A különleges helyszínen találkozhatunk a különböző országok díszeivel, a Szovjetuniótól egészen Amerikáig és ráismerhetünk sok régi dekorációra, amelyek még a mi, régi karácsonyaink állandó elemei is voltak – írja a Bors.

A karácsonyfadíszek története és eredete

A Kiskunhalason található Régi karácsonyok Élménykiállítás célja, hogy bemutassa a régi idők karácsonyainak hangulatát, amikor a családi együttlét és a nosztalgia állt az ünnep középpontjában. A látogatók a tárlaton barangolva szinte testközelből láthatják, hogyan változtak az ünnepi dekorációk az évtizedek során, miközben a színes, fényes üvegdíszek és a hagyományos figurák mesélnek a múlt ünnepeiről. 

A kiállítás december 30‑ig látogatható Kiskunhalason, és a gyűjtő személyesen is fogadja az érdeklődőket, mesélve minden karácsonyfadísz történetéről és eredetéről.

Az Origo pár napja arról írt, hogy kisebb vagyon díszeleg Szoboszlaiék luxuskarácsonyfáján. A Liverpool magyar válogatott labdarúgójának felesége akarva-akaratlanul is megmutatta, mekkora luxusban élnek.

 

