Kiara Lord váratlan fotóval állt elő – erre senki sem számított

A Kiara Lord körül kialakult érdeklődés most egy olyan képre irányul, amely különös módon tér el korábbi megjelenéseitől. A Farm VIP híressége és pornós ezúttal egy szexi Mikulás-szettben mutatta meg magát, de a fotó hangulata más, mint amit a rajongók megszoktak. A kép egyszerre idéz meg felnőttfilmes jegyeket és visszafogottabb, művészibb tónust.

Kiara Lord expornós és celeb szexi fotóval jelentkezett (illusztráció) Fotó: ADRIEN FILLON / Hans Lucas

Kiara Lord fotója egyszerre szexi és szokatlan hangulatú

A pikáns posztban Kiara Lord egy Mikulás-szettben látható, ám a kép mégis jóval szolídabb hatást kelt, mint korábbi munkái. A pornósztár merész előélete ellenére most egy olyan kompozíciót választott, amely sejtelmesebb, finomabb és kevésbé harsány.

