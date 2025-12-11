Király Linda hónapokig titkolta, most beszélt a szerelemről

Király Linda számára hosszú út vezetett oda, hogy végre olyan érzelmi közegben éljen, amelyben igazán biztonságban érzi magát. Az énekesnő elmondta, hogy a múltbeli fájdalmakból és hibákból tanult, és ezek tették lehetővé, hogy most egy valóban egészséges kapcsolatban legyen – írja a Bors.

Király Linda sugárzóan mesélt arról, hogyan talált rá arra a kiegyensúlyozott, egészséges kapcsolatra, amely végre valódi boldogságot hozott az életébe. Fotó: MW-Bulvár

Linda az elmúlt időszakban rengeteget változott: látványos fogyása után a lelki fejlődésére is nagy hangsúlyt fektetett. Tavaly még újra egymásra talált gyermekkori szerelmével, Simonnal, ám a kapcsolat hónapokkal ezelőtt véget ért — és azóta már teljesen túllépett rajta.

Király Linda számára a jelen boldogsága fontosabb, mint a múlt terhei

Király Linda nem árulta el új párja kilétét, de azt igen, hogy sok időt tölt a kutyájával, tanulja a pszichológia alapjait, és a szerelem is stabil pont lett az életében. Új dala, a „Te meg én” a kapcsolatok finom lelki folyamatairól szól — arról, hogyan kezdjük idealizálni azt, amiről lelkünk mélyén sejtjük, hogy véget ér.

A múlt kapcsolataiból is mély tanulságokat vont le:

megértette, miért látott szépnek olyan dolgokat, amelyek kívülről problémásak voltak,

felismerte, hogy 50–50 százalék kevés egy kapcsolathoz,

és megtanulta: akkor működik két ember, ha mindketten 100–100 százalékkal építik egymást.

„Kisimultam” — Király Linda végre jól érzi magát a bőrében

Az énekesnő szerint mindaz a fájdalom és bizonytalanság, amit korábban át kellett élnie, azért történt, hogy most képes legyen igazán jelen lenni a szerelemben. Úgy érzi, ez az időszak tanította meg arra, hogyan lehet szeretni és szeretve lenni.

Kiderült, mire vágyott gyerekként Király Linda – egészen más pálya vonzotta

Az egyik legjobb magyar énekesnő számtalan szakmai sikerrel gazdagodott karrierje során. Bár Király Linda terepe az éneklés, most kiderült, gyerekként egészen más pályát képzelt el magának.

Hatalmas bejelentést tett Király Linda – a szerelméről van szó

Úgy tűnik, rengeteg változás történik az énekesnő életében, ugyanis nem elég, hogy egy hatalmas fogyás után teljesen megváltozott a külseje, de a szerelmi életében is komoly fejlemények vannak. Király Linda fülig szerelmes az új párjába.