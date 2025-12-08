Kiderült, mire vágyott gyerekként Király Linda – egészen más pálya vonzotta

Az amerikai születésű, de magyar származású énekes felidézte, hogy a világhírű popsztárok „keltetőjének” tartott Mickey Mouse Clubba nyert épp felvételt akkor, amikor édesanyja betegsége miatt a család azt a döntést hozta, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Király Linda elárulta, ezt egyáltalán nem tragédiaként élte meg, mert az lebegett a szeme előtt, hogy a költözés gyógyulást hozhat édesanyjának, ráadásul nem volt még akkoriban olyan vágyálma, hogy énekesnő legyen, számolt be a borsonline.hu.

Király Linda nagy házat tervezett, ahol az egész családja együtt élhet

Pár hónapja anyukám átnézte a padláson a cuccainkat, és akkor rátalált egy iskolai jegyzetemre, amiben arról írok, hogyan képzelem el az életemet tíz év múlva. Leírtam, hogy belsőépítész leszek, és tervezek majd egy nagy házat, ahol az egész családom együtt élhet. A zene azonban nagyobb hangsúllyal volt jelen az életemben, mint a design. Még az iskola utáni lógást is a gospelkórus jelentette. A békét, a feltöltődést éltem meg az éneklésben, de nem terveztem, hogy ez lesz majd a hivatásom

– mondta a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsora vendégeként Király Linda.

Az énekes hozzátette, hogy egyelőre élvezi a koncertezést, a dalszerzést és a különböző szerepléseket, de a távolabbi jövőben más területen, leginkább a tanításban próbálná ki magát.

Elkezdtem pszichológiát tanulni, mert később szívesen foglalkoznék gyerekekkel, tehetséggondozással

– árulta el Király Linda.

