Király Viktor megrázó vallomása az alkoholizmusáról

Király Viktor története nem egyik napról a másikra alakult ki: az alkoholizmus és a függőség hosszú időn át, csendben volt jelen az életében. A reflektorfény mögött zajló szenvedélybetegség nemcsak a mentális állapotára, hanem a magánéletére és a házasságára is hatással volt, mígnem elérkezett az a pont, amikor választania kellett a rehabilitáció és a tudatos életmódváltás között - írja a Bors.

Király Viktor nyíltan beszélt a szenvedélybetegséggel vívott harcáról

Fotó: Máte Krisztian

Hogyan számolt le függőségével Király Viktor?

Az énekes saját bevallása szerint nem egy külső kényszer, hanem egy belső felismerés indította el a változás útján. Amikor világossá vált számára, hogy a függőség már az életminőségét veszélyezteti, tudatos döntést hozott: segítség nélkül, de következetesen kezdte el felszámolni az alkohol szerepét a mindennapjaiban. A józanság számára nem tiltást, hanem új szemléletet jelentett.

Milyen mélypontra jutott Király Viktor az alkohol miatt?

A legsötétebb időszakot az elszigetelődés jellemezte. Az alkohol egyre inkább bezárta őt saját gondolataiba, miközben a szorongás és a feszültség folyamatosan erősödött. Ezt az állapotot nevezte később olyan mélypontnak, ahol már csak két út maradt: a rehabilitáció vagy az azonnali életmódváltás. Ez a felismerés hozta meg a fordulatot.

Hogyan élte meg Király Viktor az alkoholizmust?

Az alkoholizmus számára nem látványos, hanem rejtett küzdelem volt. Saját szavaival élve inkább „magányos harcként” élte meg, ahol a démonokkal zárt ajtók mögött kellett szembenéznie. Később azonban felismerte, hogy a függőség csak tovább erősítette a depressziót és a belső feszültséget, míg az elengedés után fokozatosan tisztábbá vált a gondolkodása és az életszemlélete.

Király Viktor kitálalt: ezért nem akar második gyereket Anitától!

Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita a Super TV2 „Hal a tortán” műsorában fogadták vendégeiket. Király Viktor főzőestjén szóba került a családalapítás és a második gyerek kérdése is. Meglepő dolgok derültek ki.

Nagy a baj, Király Viktor felesége elárulta, mitől szenved

Át kellett szerveznie az életét Király-Virág Anitának, aki komoly bélgyulladással küzd. Az énekes Király Viktor felesége a közösségi oldalán számolt be arról, hogy emiatt nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik.