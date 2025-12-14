Hírlevél
Király Viktor

Király Viktor megrázó vallomása az alkoholizmusáról

A népszerű énekes egy nyilvános megszólalásban számolt be arról az időszakról, amely hosszú éveken át meghatározta az életét. Király Viktor elmondása szerint húsz éven keresztül küzdött az alkohollal, majd egy tudatos döntést követően kezdte meg a változtatást, amely új irányt adott a mindennapjainak.
Király Viktor története nem egyik napról a másikra alakult ki: az alkoholizmus és a függőség hosszú időn át, csendben volt jelen az életében. A reflektorfény mögött zajló szenvedélybetegség nemcsak a mentális állapotára, hanem a magánéletére és a házasságára is hatással volt, mígnem elérkezett az a pont, amikor választania kellett a rehabilitáció és a tudatos életmódváltás között - írja a Bors.

Király Viktor
Király Viktor nyíltan beszélt a szenvedélybetegséggel vívott harcáról
Hogyan számolt le függőségével Király Viktor?

Az énekes saját bevallása szerint nem egy külső kényszer, hanem egy belső felismerés indította el a változás útján. Amikor világossá vált számára, hogy a függőség már az életminőségét veszélyezteti, tudatos döntést hozott: segítség nélkül, de következetesen kezdte el felszámolni az alkohol szerepét a mindennapjaiban. A józanság számára nem tiltást, hanem új szemléletet jelentett.

Milyen mélypontra jutott Király Viktor az alkohol miatt?

A legsötétebb időszakot az elszigetelődés jellemezte. Az alkohol egyre inkább bezárta őt saját gondolataiba, miközben a szorongás és a feszültség folyamatosan erősödött. Ezt az állapotot nevezte később olyan mélypontnak, ahol már csak két út maradt: a rehabilitáció vagy az azonnali életmódváltás. Ez a felismerés hozta meg a fordulatot.

Hogyan élte meg Király Viktor az alkoholizmust?

Az alkoholizmus számára nem látványos, hanem rejtett küzdelem volt. Saját szavaival élve inkább „magányos harcként” élte meg, ahol a démonokkal zárt ajtók mögött kellett szembenéznie. Később azonban felismerte, hogy a függőség csak tovább erősítette a depressziót és a belső feszültséget, míg az elengedés után fokozatosan tisztábbá vált a gondolkodása és az életszemlélete.

