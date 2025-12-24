Kis Grófo karácsonyi titka: ezt az egy dolgot minden évben megteszi

Kis Grófo számára a december minden évben az egyik legzsúfoltabb időszak: egymást érik a fellépések, céges bulik és karácsonyi rendezvények. Ennek ellenére az énekes számára a szenteste szent és sérthetetlen, ilyenkor minden a családról szól – írja a Bors.

Kis Grófo

Fotó: Szabolcs László/Bors

Az énekes elárulta, hogy ma már sokkal tudatosabban osztja be az idejét, mint korábban. Míg évekkel ezelőtt minden fellépést elvállalt, ma már megengedheti magának, hogy nemet mondjon, és több időt töltsön a családjával.

Kis Grófo idén is nagy családi ünnepre készül. Elmondása szerint szenteste körülbelül húszan gyűlnek majd össze náluk, ami náluk még csak a „szűk családnak” számít, hiszen a teljes rokonság akár nyolcvan főt is kitesz.

Kis Grófo újévi fogadalma idén sem marad el

Az év vége nemcsak az ünnepekről szól, hanem a tervekről is. „Nincs év fogadalom nélkül nálam, idén is, mint mindig, a fogyókúra. Mindig el is szoktam kezdeni, de hamar feladom sajnos, nagyon nehéz betartani. De hátha 2026-ban másképpen lesz!” – mondta az énekes, aki bár idén több kilótól megszabadult, de azok pár hónap alatt vissza is kúsztak.

Kis Grófo fájdalmas vallomást tett

Öt éve hunyt el Kis Grófo édesapja, idősebb Grófo (Kozák László), aki 2020 decemberében koronavírusban halt meg. A Grófo család minden évben emléknapot tart, ilyenkor ellátogatnak a sírhoz, videókat néznek, és felidézik a közös történeteket.

Felismerhetetlen lett Kis Grófo testvére

Mindenkit megdöbbentett Gyémi, aki az utóbbi években hatalmas átalakuláson ment keresztül. Kis Grófo testvére több mint hatvan kilótól szabadult meg, és ezzel nemcsak a külseje, hanem az egész élete megváltozott.