Kóbor János

Szívszorító üzenettel idézte fel Kóbor János emlékét az Omega

20 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az Omega legendás frontembere örökre beírta magát a magyar rockzene történetébe, és hiánya ma is mélyen érezhető. Kóbor János neve egyet jelent azzal a különleges hanggal és kisugárzással, amely generációkat kötött a zenéhez.
Kóbor JánosegyüttesgyászOmegaemlék

Bár már négy éve nincs közöttünk, az általa teremtett életmű ma is élő és meghatározó. Kóbor János emléke és zenéje örökké ott marad a rajongók szívében írja a Bors.

Kóbor János
Kóbor János, az Omega együttes énekese a zenekar megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott koncerten a Papp László Budapest Sportarénában 2012. október 6-án. 
Fotó: MTI/Mohai Balázs 

Kóbor János halála után betölthetetlen űr maradt a magyar zenei világban

Kóbor János, a Omega együttes alapító frontembere 78 éves korában hunyt el.  Zenekara hivatalos közösségi oldalán is megerősítette halálhírét, akkor azt írták: „Rajongók milliói szerették itthon és külföldön, rock-zene állócsillagaként.” Halálát koronavírus-fertőzés okozta: heteken át lélegeztetőgépen kezelték. Neve legendaként él tovább — örök zenéi és az Omega-közösség iránti szeretet miatt sokan gyászolják őt ma is.

Az Omega négy évvel Kóbor János, azaz Mecky halála után is fájó hiányról és szavakba nehezen önthető gyászról írt közösségi oldalán:

Négy éve, hogy Mecky is elment, de még most sem találjuk a szavakat. Elvitte a Mikulást magával, furcsán nézünk magunk elé, tehetetlenül. Próbáljuk felidézni derűs tekintetét, jellegzetes mozdulatait, de már semmi sem olyan, mint a koncertek idején. Szólnak a lemezek, néha felcsendül a rádió, talán magunkat is siratjuk. 

Emlékezzünk rá a ’Boldog angyalok’ soraival:

Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok

Ott él ki elment innen, de el nem hagyott

Nézz fel, szárnyak a szélben, védő angyalok

volt már szegény az Isten, de el nem hagyott

Érzem, szívedben minden emlék megmaradt

És látod, álmodban várod az eltűnt arcokat

Fényben pillangó táncol az égi színpadon

A földön még embert játszott és néha álmodott

Emlékhely a legendának – emlékpad áll a Kóbor János tiszteletére

Omega rajongóinak kezdeményezésére, valamint a család és a helyi önkormányzat együttműködésével emlékpadot avattak 2023. május 17-én a II. kerületben, a zenész egykori otthona közelében. A pad és az azt körülvevő “Ω-jeles” rózsasziget azokra az élményekre emlékeztet, amelyeket Kóbor János és az Omega adott a magyar rock-zenének — így az emlék nem csupán a zenész hangjára, hanem életművére is méltó módon tovább él.

 

