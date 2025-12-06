Szívszorító üzenettel idézte fel Kóbor János emlékét az Omega

Bár már négy éve nincs közöttünk, az általa teremtett életmű ma is élő és meghatározó. Kóbor János emléke és zenéje örökké ott marad a rajongók szívében – írja a Bors.

Kóbor János, az Omega együttes énekese a zenekar megalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott koncerten a Papp László Budapest Sportarénában 2012. október 6-án.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Kóbor János halála után betölthetetlen űr maradt a magyar zenei világban

Kóbor János, a Omega együttes alapító frontembere 78 éves korában hunyt el. Zenekara hivatalos közösségi oldalán is megerősítette halálhírét, akkor azt írták: „Rajongók milliói szerették itthon és külföldön, rock-zene állócsillagaként.” Halálát koronavírus-fertőzés okozta: heteken át lélegeztetőgépen kezelték. Neve legendaként él tovább — örök zenéi és az Omega-közösség iránti szeretet miatt sokan gyászolják őt ma is.

Az Omega négy évvel Kóbor János, azaz Mecky halála után is fájó hiányról és szavakba nehezen önthető gyászról írt közösségi oldalán:

Négy éve, hogy Mecky is elment, de még most sem találjuk a szavakat. Elvitte a Mikulást magával, furcsán nézünk magunk elé, tehetetlenül. Próbáljuk felidézni derűs tekintetét, jellegzetes mozdulatait, de már semmi sem olyan, mint a koncertek idején. Szólnak a lemezek, néha felcsendül a rádió, talán magunkat is siratjuk. Emlékezzünk rá a ’Boldog angyalok’ soraival: Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok Ott él ki elment innen, de el nem hagyott Nézz fel, szárnyak a szélben, védő angyalok volt már szegény az Isten, de el nem hagyott Érzem, szívedben minden emlék megmaradt És látod, álmodban várod az eltűnt arcokat Fényben pillangó táncol az égi színpadon A földön még embert játszott és néha álmodott

Emlékhely a legendának – emlékpad áll a Kóbor János tiszteletére

Omega rajongóinak kezdeményezésére, valamint a család és a helyi önkormányzat együttműködésével emlékpadot avattak 2023. május 17-én a II. kerületben, a zenész egykori otthona közelében. A pad és az azt körülvevő “Ω-jeles” rózsasziget azokra az élményekre emlékeztet, amelyeket Kóbor János és az Omega adott a magyar rock-zenének — így az emlék nem csupán a zenész hangjára, hanem életművére is méltó módon tovább él.