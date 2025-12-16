Súlyos betegséggel küzd Kóbor Léna, az Omega elhunyt énekesének a lánya

Hírlevél
Rendkívüli

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Komoly betegség döntötte le a lábáról Kóbor Lénát. Az Omega legendás énekese, Kóbor János lánya tüdőgyulladással küzd, rossz állapota miatt egy fontos fellépését is kénytelenek voltak elhalasztani.
Kóbor JánosbetegségKóbor Léna

Kóbor János lánya tehetséges énekesnő, 2023-ban debütált a Gyöngyhajú lány című Omega musicalben, ahol azóta is nagy sikerrel alakítja Kriszta szerepét. December 13-án azonban hiába várta őt a lendvai közönség: az előadás elmaradt, mivel a főszereplő súlyos beteg lett – írja a Bors

Kóbor János lánya, Kóbor Léna – Fotó: Szabolcs László
Kóbor János lánya, Kóbor Léna
Fotó: Szabolcs László

Kóbor János lánya 40 fokos lázzal küzdött

Az ExperiDance Produkció szombat délelőtt közösségi oldalán tájékoztatta a nézőket a kellemetlen hírről. A közlemény szerint nemcsak Kóbor Léna, hanem Lux Ádám színész is megbetegedett, így nem volt lehetőség a darab megtartására.

A produkció közleményében hangsúlyozták: az előadás pótlásának időpontja egyeztetés alatt áll, a jegyek érvényesek maradnak, az új dátumról pedig a Lendvai Magyar Nemzetiségi Intézet ad majd tájékoztatást. A szervezők egyúttal mielőbbi gyógyulást kívántak a fellépőknek, és megköszönték a közönség megértését.

Kóbor Léna elárulta, hogy pályafutása során most fordult elő először, hogy betegsége miatt maradt el előadás. Jelenleg otthon gyógyul, és bízik benne, hogy a következő fellépésre már színpadra tud állni.

Tüdőgyulladással fekszem itthon, Stranger Things-maratonon próbálom túlélni a napokat. Már csütörtök éjjel éreztem, hogy baj van, de szombatra annyira rossz lett az állapotom, hogy beszélni sem tudtam, ráadásul 40 fokos lázam lett” 

– mesélte az énekesnő.

Hozzátette, hogy nagyon rosszul érinti, hogy miatta maradt el az előadás, ugyanakkor mindent megtesz a mielőbbi felépülésért. „December 18-án lesz a következő előadás, és biztos vagyok benne, hogy addigra összeszedem magam” – mondta bizakodva Kóbor János lánya.

Kóbor János utolsó vallomása

Kóbor János utolsó vallomásában részletesen beszélt arról, miként alakította át a korszak zenei vezetése az együttes sorsát.

Kóbor Léna szexi videóklippel debütált

Májusban jelent meg Kóbor Léna első klipje, ekkor derült ki, hogy Kóbor János lánya énekesi pályára készül. 


 

 

 

 

