Súlyos betegséggel küzd Kóbor Léna, az Omega elhunyt énekesének a lánya

Kóbor János lánya tehetséges énekesnő, 2023-ban debütált a Gyöngyhajú lány című Omega musicalben, ahol azóta is nagy sikerrel alakítja Kriszta szerepét. December 13-án azonban hiába várta őt a lendvai közönség: az előadás elmaradt, mivel a főszereplő súlyos beteg lett – írja a Bors.

Kóbor János lánya, Kóbor Léna

Fotó: Szabolcs László

Kóbor János lánya 40 fokos lázzal küzdött

Az ExperiDance Produkció szombat délelőtt közösségi oldalán tájékoztatta a nézőket a kellemetlen hírről. A közlemény szerint nemcsak Kóbor Léna, hanem Lux Ádám színész is megbetegedett, így nem volt lehetőség a darab megtartására.

A produkció közleményében hangsúlyozták: az előadás pótlásának időpontja egyeztetés alatt áll, a jegyek érvényesek maradnak, az új dátumról pedig a Lendvai Magyar Nemzetiségi Intézet ad majd tájékoztatást. A szervezők egyúttal mielőbbi gyógyulást kívántak a fellépőknek, és megköszönték a közönség megértését.

Kóbor Léna elárulta, hogy pályafutása során most fordult elő először, hogy betegsége miatt maradt el előadás. Jelenleg otthon gyógyul, és bízik benne, hogy a következő fellépésre már színpadra tud állni.

Tüdőgyulladással fekszem itthon, Stranger Things-maratonon próbálom túlélni a napokat. Már csütörtök éjjel éreztem, hogy baj van, de szombatra annyira rossz lett az állapotom, hogy beszélni sem tudtam, ráadásul 40 fokos lázam lett”

– mesélte az énekesnő.

Hozzátette, hogy nagyon rosszul érinti, hogy miatta maradt el az előadás, ugyanakkor mindent megtesz a mielőbbi felépülésért. „December 18-án lesz a következő előadás, és biztos vagyok benne, hogy addigra összeszedem magam” – mondta bizakodva Kóbor János lánya.

