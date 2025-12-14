Évekig titkolták: előkerült Kóbor János utolsó vallomása

Kóbor János neve elválaszthatatlan az Omegától, amely a hetvenes években a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású zenekara volt. A látványos turnék és telt házas koncertek mögött azonban komoly konfliktusok húzódtak, különösen az állami zeneipart irányító Erdős Péterrel, aki döntéseivel jelentős befolyást gyakorolt az együttes lemezeinek sorsára - tájékoztat a Bors.

Kóbor János sal az Omega a hetvenes évek sztárzenekara volt

Fotó: Omega/Facebook

Milyen konfliktusa volt az Omegának Erdős Péterrel?

Az Omega és Erdős Péter kapcsolata már a hetvenes évek elején megromlott. Kóbor János elmondása szerint Erdős Péter rendszeresen beleszólt az együttes kreatív döntéseibe, legyen szó borítóról, dalokról vagy szövegekről. A konfliktus egyik csúcspontja az volt, amikor egy korábban már engedélyezett és sikeres dal újrafelvett változatát politikai kifogásokra hivatkozva letiltották. Ez a döntés végül ahhoz vezetett, hogy a lemez rövidebb lett a tervezettnél, ami az együttes számára egyértelmű jelzés volt: a művészi szabadság erősen korlátozott keretek között mozog.

Mit árult el Kóbor János utolsó vallomásában az Omegáról?

Kóbor János visszaemlékezése szerint az Omega hatodik nagylemeze, a Nem tudom a neved megjelenése komoly kompromisszumok árán valósulhatott meg. Az eredetileg megálmodott borítótervet az együttes megkérdezése nélkül lecserélték, miközben egy kész dalt is eltávolítottak az albumról. Az énekes szerint mindez akkor történt, amikor a zenekar külföldi turnén volt, így nem tudtak érdemben fellépni a változtatások ellen. Vallomása alapján ezek a döntések nem szakmai, hanem személyes és hatalmi indíttatásból születtek.

82 éves lett volna Kóbor János, lánya megható emléket osztott meg

2021 decemberében halt meg Kóbor János, az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas alapítója, a idén lett volna 82 éves. Lánya, Kóbor Léna is zenei karriert szeretne, nemrég jelent meg az első dala.