Felkavaró vallomást tett a TV2 sztárja

Kocsis Alexandra, az Exatlon Hungary sztárja megrázó élményéről mesélt a nyilvánosságnak. 2017-ben közvetlen közelről élte át a manilai Resorts World kaszinóban történt terrortámadást, amelyben 38 ember életét vesztette, és több mint hetvenen megsebesültek – írja a Bors.

Kocsis Alexandra

Fotó: Szabolcs László

Alexandra csupán percekkel korábban hagyta el a helyszínt, édesanyja telefonhívása késztette arra, hogy visszatérjen a szállására – ezt a pillanatot ma is sorsfordítónak tartja.

Először nem is sejtette Kocsis Alexandra, mekkora veszélyben van

A fitneszmodell elmondta, hogy aznap este először nem is sejtette, mekkora veszélyben van. Amikor visszatért a szobájába, kiabálást és lövéseket hallott, de eleinte azt hitte, valamilyen rendezvény zajlik. Csak a hotel előterében értette meg a helyzet súlyosságát: vérző, sokkos állapotú emberek feküdtek a földön, miközben a rendőrök ellepték a helyszínt.

A recepcióstól tudtam meg, hogy valaki abban a kaszinóban lövöldözött, ahol kilenc perccel korábban még én is voltam

– mesélte.

Másodperceken múlt az életem

– tette hozzá.

A traumatikus események nyomot hagytak Kocsis Alexandrán. Egy podcastban elmondta, hogy a támadás emléke máig kísérti: „A podcast forgatásán újra előjött az a szorongás, amit csak Manilában éreztem. Tudom, milyen félelem volt bennem egészen addig, amíg el nem hagytam a várost” – mondta a sportoló.

Terrortól való félelem Európa-szerte

Egyre több európai város adja fel a karácsonyi vásárok hagyományát a terrortól való félelem miatt. Ahol mégis megtartják az ünnepi rendezvényeket, rendkívüli biztonsági intézkedésekkel próbálják megvédeni a látogatókat, miközben az egykori örömteli hangulatot a félelem árnyéka fedi.

Játékokban vadásznak a fiatalokra a terroristák

Az Europol nyolc európai ország bevonásával összehangolt akciót hajtott végre a radikális online tartalmak azonosítására és eltávolítására a videójátékos platformokról. A kezdeményezés célja az online radikalizáció megfékezése, az efféle tevékenységek egyre inkább eltolódnak az olyan online közösségi terek felé, ahol sok fiatal tölti az idejét.