Nehéz döntést hozott Kökény Attila

Kökény Attila nehéz döntést hozott a fiával, Kökény Lalival kapcsolatban. A fiatal tehetség a Megasztár 2025 versenyzőjeként szeretné felépíteni saját zenei karrierjét, az édesapa pedig úgy érzi, eljött az idő, hogy fia önálló útra lépjen – írja a Bors.

Kökény Attila eldöntötte: elengedi fia kezét

A 19 éves Kökény Lali bejutott a Megasztár élő műsorába, ahol már saját dallal is bemutatkozhatott. Bár korábban többször színpadra lépett Kökény Attila koncertjein, most mégis változik a dinamika: az édesapa bejelentette, hogy szakmailag elengedi a fia kezét.

Megbeszéltük azt, hogyha ő elindul a tehetségkutatón, akkor én teljesen elengedem a kezét ezzel kapcsolatosan. Régen is tudtuk, hogy eljön az idő, amikor szétválunk. Nekem megvolt a lehetőségem, Isten megadta, hogy megtaláljam azt az utat, amit szeretnék járni, és ezt kívánom neki is, de nem ugyanazt. Neki is megvan az útja, tehetsége

– fogalmazott Kökény Attila.

Kökény Attila szerint nem könnyű megküzdeni az előítéletekkel, különösen akkor, ha egy híres művész gyermeke indul tehetségkutatón. A válogatóra is elkísérte Lalit, amit többen kritizáltak, ám Attila kiemelte: szülőként ez természetes, nem hagyja magára a fiát ilyen helyzetekben.

Meglepetéssel készült a TV2 népszerű zenés műsorában Kökény Lali: saját dalt írt, amelyben az eddigi hónapok érzései és nehézségei köszönnek vissza. A 19 éves versenyző a kritikák, a Megasztár légköre és az otthoni szeretet inspirációjából alkotott.