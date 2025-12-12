Köllő Babett elárulta, náluk igazi csapatmunka zajlik karácsonykor

Köllő Babett neve már évekkel ezelőtt összefonódott a stílusos ünnepléssel, hiszen követői imádják, ahogy minden évben csodálatossá varázsolja a decembert. Most is betekintést engedett abba, mi történik náluk az adventi időszakban. A családja igazi kis csapattá kovácsolódik ilyenkor, és mindenki pontosan tudja, mi a dolga, írja a borsonline.hu.

Köllő Babett nem utasítgatja a családtagjait, mindenki abban segít karácsonykor, amiben tud és ügyes

Fotó: MW Bulvár

Köllő Babett és az ünnepi készülődés

Babett stílusa jól ismert: szereti a látványos, mégis ízléses dekorációt, a karácsony pedig különösen közel áll a szívéhez.

Egy kicsit kisebb fa van feldekorálva nálunk egyelőre, a nagy – ami igazából műfa – szokott felállítva lenni, nem tudom, közel tíz éve mindig. És az háromméteres, mire azt összerakjuk, az önmagában három óra. Ugye annak még nem tudtunk nekiállni, mert eszméletlen sok, meg sűrű általában a december. Szóval majd egyszer csak kinézünk egy napot, de tavaly ilyenkor már állt. Bár ebbe anyukám volt a jobb, ő szeptember végén díszítette fel a fáját. Jött Magyarországra Los Angelesből, és akkor úgy gondolta, hogy már, mire visszamegy, késő lesz. Ő volt az első, aki felállította a fát. De Amerikában szerintem minden egy kicsit előbb történik így az ünnepekkel

– engedett betekintést a lapnak a készülődésbe a színész-műsorvezető.

Így működik a Babett-féle csapatmunka

A dekoráció mellett természetesen a sütés-főzés is hozzátartozik a karácsonyhoz. Köllő Babett lánya is aktívan részt vesz a készülődésben. A sztár el is árulta, hogyan osztják fel egymás között a teendőket:

Mézes kalácsot már sütöttünk egy adagot. Szerintem annak a nagy része már el is fogyott. Mindenkinek megvan alapvetően a feladata nálunk. Tehát a férjem segít a bevásárlásban, én főzök, a gyerek dekorál. Szerintem ez így tök jó megosztás, hogy mindenki csinál valamit, amihez ért. Amit utána így boldogan mutat a többieknek, hogy na nézd, mit tettem. És egyébként nagy az összhang, hogyha mégsem, akkor is szabad kezet adok a lányomnak. Ő inkább annak a híve, amit alapvetően én is szeretek, hogy a kevesebb néha több, de a több az mindig több. Szóval, hogy így megküld mindent, de nincs ezzel baj.

Köllő Babett nem hallgat tovább – kiderült, mi zajlott a zárt ajtók mögött

A színész-műsorvezető ritkán beszél magánéletéről, most azonban kivételt tett. Köllő Babett elárulta, hogy kapcsolatuk a férjével egy időre komoly válságba került, de végül sikerült újra megtalálniuk egymást. Megható őszinteséggel mesélt arról, hogyan tanulták meg újra értékelni a közös pillanatokat és a szeretet erejét, írtuk az Origón.