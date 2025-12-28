Köllő Babett felfedte legnagyobb családi titkát

Köllő Babett karácsony előtt adott exkluzív interjút, melyen lánya, Milla is jelen volt, és bepillantást engedett a családi életük mindennapjaiba. A színésznő azt is elárulta, mi a jó házasság titka – írja a Bors.

Mi a jó házasság titka Köllő Babett szerint?

Köllő Babett igazán közvetlen, ugyanakkor határokat tart a magánéletében. Bár lánya lassan 16 éves lesz, a színésznő és Milla között igazi baráti kapcsolat alakult ki, miközben megmaradt az anyai tisztelet és következetesség. Babett elárulta, hogy húsz éve ismeri férjét, és kapcsolatukban a bizalom és a szabadság a legfontosabb.

Nem vagyok az a partner, aki reggeltől estig hívogatja a párját és ellenőrizgeti, mert ebben nem hiszek. Abban hiszek, hogy ha szeretsz valakit, akkor úgy szereted, hogy megadod a maximális szabadságot, mert bízol benne, hogy jó helyen van

– vallotta a színésznő.

A kezdeti féltékenységgel is megbirkózott: skorpióként Babett korábban érzékeny volt a bizalom kérdésére, de évek alatt leküzdötte ezt a nehézséget. A színésznő otthon egészen más arcát mutatja, mint a nyilvánosság előtt: mink nélkül keveri a karácsonyi levest, órákon át főz, és a családi harmónia nyugodt, szeretetteljes keretei között él.

A csinos színész-műsorvezető számára a karácsony a családról, az együttlétről és – nem utolsósorban – a rengeteg munkáról szól. Köllő Babett elárulta, hogy náluk közel negyvenfős a család, az ünnepi menüt pedig minden évben egyedül készíti el.

