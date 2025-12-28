Köllő Babett felfedte legnagyobb családi titkát

Hírlevél
A színésznő ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Köllő Babett elárulta, hogyan élnek nyugodt, szeretetteljes családi életet férjével és lányával.
Köllő Babett

Köllő Babett karácsony előtt adott exkluzív interjút, melyen lánya, Milla is jelen volt, és bepillantást engedett a családi életük mindennapjaiba. A színésznő azt is elárulta, mi a jó házasság titka – írja a Bors.

Köllő Babett
Köllő Babett
Fotó: MW Bulvár

Mi a jó házasság titka Köllő Babett szerint?

Köllő Babett igazán közvetlen, ugyanakkor határokat tart a magánéletében. Bár lánya lassan 16 éves lesz, a színésznő és Milla között igazi baráti kapcsolat alakult ki, miközben megmaradt az anyai tisztelet és következetesség. Babett elárulta, hogy húsz éve ismeri férjét, és kapcsolatukban a bizalom és a szabadság a legfontosabb.

Nem vagyok az a partner, aki reggeltől estig hívogatja a párját és ellenőrizgeti, mert ebben nem hiszek. Abban hiszek, hogy ha szeretsz valakit, akkor úgy szereted, hogy megadod a maximális szabadságot, mert bízol benne, hogy jó helyen van

– vallotta a színésznő.

A kezdeti féltékenységgel is megbirkózott: skorpióként Babett korábban érzékeny volt a bizalom kérdésére, de évek alatt leküzdötte ezt a nehézséget. A színésznő otthon egészen más arcát mutatja, mint a nyilvánosság előtt: mink nélkül keveri a karácsonyi levest, órákon át főz, és a családi harmónia nyugodt, szeretetteljes keretei között él.

Köllő Babett és a karácsony: hatalmas számokat mondott a műsorvezető

A csinos színész-műsorvezető számára a karácsony a családról, az együttlétről és – nem utolsósorban – a rengeteg munkáról szól. Köllő Babett elárulta, hogy náluk közel negyvenfős a család, az ünnepi menüt pedig minden évben egyedül készíti el.

Köllő Babett nem hallgat tovább – kiderült, mi zajlott a zárt ajtók mögött

A színész-műsorvezető ritkán beszél magánéletéről, most azonban kivételt tett. Köllő Babett elárulta, hogy kapcsolatuk férjével egy időre komoly válságba került, de végül sikerült újra megtalálniuk egymást. Megható őszinteséggel mesélt arról, hogyan tanulták meg újra értékelni a közös pillanatokat és a szeretet erejét.

 

