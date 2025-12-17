Köllő Babett és a karácsony: hatalmas számokat mondott a műsorvezető

Hírlevél
31 perce
Olvasási idő: 3 perc
A csinos színész-műsorvezető számára a karácsony a családról, az együttlétről és – nem utolsósorban – a rengeteg munkáról szól. Köllő Babett elárulta, hogy náluk közel negyvenfős a család, az ünnepi menüt pedig minden évben egyedül készíti el.
Köllő Babettkarácsonykészülődés

A Bors cikke szerint Köllő Babett férje, András a bevásárlásban segít, lányuk, Milla pedig a dekorációért felel, ám a főzés és sütés teljes egészében a színésznőre hárul. Bár imád vendégül látni másokat, bevallotta, van, amit kifejezetten nehezen visel. „December 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan” – mondta nevetve, majd hozzátette: 24-én még csak hármasban ünnepelnek, 25-én azonban harmincnál is több vendég érkezik hozzájuk.

Köllő Babett – Fotó: MW Bulvár
Köllő Babett
Fotó: MW Bulvár

Köllő Babett kitesz magáért

Egy korábbi ünnep után annyira kimerült volt, hogy elsírta magát, amikor a gyerekszobában minden csillámporos és rendetlen maradt.

Amit nem szeretek a karácsonyban, az a pakolás

– fogalmazott. 

A karácsonyi készülődéssel kapcsolatban Babett azt mondta, hogy a fáradtság ellenére Babett szerint megéri a rengeteg munka, mert számára a legfontosabb az, hogy a család együtt lehessen. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a kacsa, a sólet, a húsleves és a házi sütemények sem, mindez szeretettel, saját kezűleg elkészítve.

Köllő Babett nem olyan régen elárulta, hogy kapcsolatuk férjével egy időre komoly válságba került.

