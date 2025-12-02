Vége a közös karriernek: ezt jelentette be Korda György és Balázs Klári

A rajongók számára öröm és szomorúság egyszerre, hogy a több évtizede együtt éneklő házaspár bejelentette: egy utolsó nagykoncert után visszavonulnak. Korda György 68 éve áll a színpadon, és feleségével 46 éve alkotnak ikonikus duót, ám most eljött az idő, amikor lezárják közös karrierjüket. A koncert az „UtolShow Felszállás” nevet kapta, és egyben az utolsó alkalom lesz, amikor élőben hallhatjuk a Reptért és a jól ismert Korda-slágereket – írja a Bors.

Évtizedes pályát zár le utolsó fellépésével Korda György

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Miért döntött úgy Korda György és Balázs Klári, hogy visszavonulnak?

A házaspár hosszú ideje foglalkozik a kérdéssel, meddig bírja még a színpadi intenzitást. Korda György 87. születésnapjához közeledve úgy fogalmazott, ez a pálya óriási fizikai jelenlétet kíván, amit már egyre nehezebb tartani. Bár a szakmai szeretet és a rajongók támogatása továbbra is hatalmas erőt ad nekik, felelősen döntöttek arról, hogy idejében lezárják aktív karrierjüket. A jövőben több időt szeretnének pihenéssel tölteni, akár hosszabb időre is melegebb éghajlatra, például Spanyolországba utazva.

Hol lesz Korda György utolsó nagykoncertje?

A búcsú fellépés helyszíne a Papp László Budapest Sportaréna lesz, amely méreteivel és technikai felszereltségével méltó terepet biztosít egy ekkora volumenű lezáráshoz. A december 19-i időpont egyszerre ígér ünnepi hangulatot és felejthetetlen érzelmi pillanatokat.

Kik lépnek fel vendégként Korda György búcsúestjén?

A különleges koncerten a házaspár vendégei között lesz Szikora Róbert és Király Viktor, akik tiszteletüket teszik, hogy együtt ünnepeljék a két legenda pályafutásának lezárását. A közös fellépések különleges zenei élményt ígérnek, és még emlékezetesebbé teszik az estét.

