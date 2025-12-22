El sem hiszi, de már 27 éves Kovács Ákos jóképű fia – így néz ki Marci most!

Kovács Ákos egyetlen fia, Marci a napokban 27. éves lett. A büszke édesapa ennek apropóján a közösségi oldalán egy meghitt apa‑fia fotót is közzétett, amelyen Marci fehér ingben ül mellette, és boldogan mosolyognak.

Kovács Ákos a színpadon

Fotó: Polyák Attila

A képen jól látszik, hogy Marci az idő múlásával egyre hasonlít a papájára – a rajongók szerint szembetűnő az öröklött vonások egyezése – írja a Bors.

Kovács Ákosék étterembe mentek

Ákos ritkán mutatja meg családja életének részleteit a nyilvánosságnak, így különösen értékes pillanat ez a követői számára. A születésnapi köszöntő bejegyzés alá számos jókívánság érkezett ismerősöktől és rajongóktól egyaránt.

A fiatalember szülinapját családi vacsorával ünnepelték meg egy elegáns étteremben.

