Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Meghalt Chris Rea

Tragédia

Családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

kovács ákos

El sem hiszi, de már 27 éves Kovács Ákos jóképű fia – így néz ki Marci most!

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kossuth-díjas énekes büszkén osztott meg a közösségi oldalán a követőivel egy apa-fia fotót. Kovács Ákos zenész egyetlen fiúgyermeke, Marci nemrégiben betöltötte a 27. életévét, és mint kiderült, ezt családi vacsorával ünnepelték meg egy elegáns étteremben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kovács ákosákoszenészénekesénekes-dalszerző

Kovács Ákos egyetlen fia, Marci a napokban 27. éves lett. A büszke édesapa ennek apropóján a közösségi oldalán egy meghitt apa‑fia fotót is közzétett, amelyen Marci fehér ingben ül mellette, és boldogan mosolyognak.

Kovács Ákos
Kovács Ákos a színpadon
Fotó: Polyák Attila

A képen jól látszik, hogy Marci az idő múlásával egyre hasonlít a papájára – a rajongók szerint szembetűnő az öröklött vonások egyezése – írja a Bors.

Kovács Ákosék étterembe mentek

Ákos ritkán mutatja meg családja életének részleteit a nyilvánosságnak, így különösen értékes pillanat ez a követői számára. A születésnapi köszöntő bejegyzés alá számos jókívánság érkezett ismerősöktől és rajongóktól egyaránt. 

A fiatalember szülinapját családi vacsorával ünnepelték meg egy elegáns étteremben.

A közelmúltban arról írt az Origo, hogy Ákos zseniálisan tört borsot Magyar Péter orra alá.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!