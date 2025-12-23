G.w.M valóságos palotával ajándékozta meg Kulcsár Edinát karácsonyra

Hónapokig tartó várakozás, por és zaj után végre pont kerülhetett Kulcsár Edina és férje, G.w.M közös, nagy projektjének végére. Az álomotthonuk felújítása hivatalosan is befejeződött, a sztárpár pedig nem is titkolja: minden várakozást felülmúlt a végeredmény, írja a Bors.

Kulcsár Edina és G.w.M boldogsága határtalan, miután elkészültek a házuk pazar felújításával

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edinaék új házát palotaként emlegetik

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán büszkén mutatta meg a kész házukat, a látvány pedig sokkolta a követőket. A rajongók csak úgy ámuldoztak a képeken, sokan nem is egyszerű családi háznak, hanem egyenesen palotának nevezték G.w.M-ék új otthonát. A hatalmas terek, az arany részletek és a sötét márványfalak valóban luxushatást keltenek. G.w.M is lelkesen kommentelt Edina posztja alá:

Királynőmnek, palotában a helye...”

– írta.

A ház tényleg olyan, akár egy modernkori palota, az egykori szépségkirálynő pedig a királynő benne.

A kényelem minden pénzt megér

Edina megható sorokkal reagált a kész otthonra és elárulta: számára ez a ház a legnagyobb ajándék most.

Nekem ennél nagyobb szülinapi és karácsonyi ajándék nem kell”

– fogalmazott az anyuka, utalva arra, hogy mennyi munka és kitartás kellett ahhoz, hogy idáig eljussanak. Úgy tűnik, Kulcsár Edina és G.w.M életében új fejezet kezdődött – méghozzá nem is akárhol, hanem egy valódi luxuspalotában.

