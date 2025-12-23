Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Most érkezett!

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

Kulcsár Edina

G.w.M valóságos palotával ajándékozta meg Kulcsár Edinát karácsonyra

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérte várni! A sztárpár luxusotthona minden képzeletet felülmúlt. Kulcsár Edina és G.w.M betekintést engedett a csodálatos, megújult házukba. A rajongók teljesen el vannak ájulva a látványtól, és úgy vélik, egy igazi palota lett a család otthona.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár Edinaszépségkirálynőotthonpalotacsaládi házfelújításG.w.M

Hónapokig tartó várakozás, por és zaj után végre pont kerülhetett Kulcsár Edina és férje, G.w.M közös, nagy projektjének végére. Az álomotthonuk felújítása hivatalosan is befejeződött, a sztárpár pedig nem is titkolja: minden várakozást felülmúlt a végeredmény, írja a Bors.

Kulcsár Edina kárára poénkodott a sikertelen influenszer
Kulcsár Edina és G.w.M boldogsága határtalan, miután elkészültek a házuk pazar felújításával
Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edinaék új házát palotaként emlegetik 

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán büszkén mutatta meg a kész házukat, a látvány pedig sokkolta a követőket. A rajongók csak úgy ámuldoztak a képeken, sokan nem is egyszerű családi háznak, hanem egyenesen palotának nevezték G.w.M-ék új otthonát. A hatalmas terek, az arany részletek és a sötét márványfalak valóban luxushatást keltenek. G.w.M is lelkesen kommentelt Edina posztja alá: 

Királynőmnek, palotában a helye...”

 – írta. 

A ház tényleg olyan, akár egy modernkori palota, az egykori szépségkirálynő pedig a királynő benne. 

A kényelem minden pénzt megér  

Edina megható sorokkal reagált a kész otthonra és elárulta: számára ez a ház a legnagyobb ajándék most. 

Nekem ennél nagyobb szülinapi és karácsonyi ajándék nem kell”

– fogalmazott az anyuka, utalva arra, hogy mennyi munka és kitartás kellett ahhoz, hogy idáig eljussanak. Úgy tűnik, Kulcsár Edina és G.w.M életében új fejezet kezdődött – méghozzá nem is akárhol, hanem egy valódi luxuspalotában.  

Kulcsár Edina feltárta élete legmélyebb titkát – meghitt képek

A rajongókat is meglepte, milyen személyes történetet osztott meg a szépségkirálynő. A videóban Kulcsár Edina életének egy eddig rejtett családi titkát fedte fel. A vallomás egyszerre őszinte, fájdalmas és felemelő, számoltunk be róla nemrég az Origón.

Kulcsár Edina ismét babát vár?

Kulcsár Edina és G.w.M újra a reflektorfénybe kerültek. A rapper kamerák előtt ejtett el egy félmondatot, ami arra utal, hogy Kulcsár Edina talán ismét gyermeket vár, adtunk róla hírt december elején az Origón.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!