Kulcsár Edina nem bírja tovább hat gyerekkel – komoly lépésre szánta el magát

Az egykori szépségkirálynő az elmúlt időszakban rendkívül megterhelő hónapokon van túl. Kulcsár Edina karácsonykor mind a hat gyermeket vendégül látta otthonukban, miközben 39 fokos lázzal próbált helytállni, ráadásul a családi ház felújítása is épp az ünnepek előtt fejeződött be – írja a Bors.

Kulcsár Edina elérte a határait — a hatgyermekes család mellé most bébiszittert keres. Fotó: MW Bulvár

Hat gyerek, egy háztartás — Kulcsár Edina mindennapjai

Kevesen irigyelnék azt a tempót, amelyben Kulcsár Edina él. Férje, G.w.M korábbi kapcsolatából született két gyermek is aktív része a család életének, így összesen hat gyerek tölti meg élettel a házat. Egy ilyen mozaikcsaládban a szervezés, a türelem és az állandó jelenlét alapkövetelmény.

Edina korábban többször is őszintén beszélt arról, hogy anyaként nem mindig könnyű helytállnia, különösen akkor, amikor a magánélet, a munka és a családi logisztika egyszerre nehezedik rá.

Kulcsár Edina bébiszittert keres — komoly elvárásokkal

A kialakult helyzet miatt Kulcsár Edina egy részletes álláshirdetésben fogalmazta meg, milyen segítséget keres. Nem csupán alkalmi gyermekfelügyeletről van szó, hanem olyan személyről, aki hosszabb távon is képes alkalmazkodni a család ritmusához.

Az elvárások között szerepel, hogy a bébiszitter rugalmas, testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, pozitív és simulékony személyiség legyen. Fontos szempont az is, hogy képes legyen a gyerekeket képernyő nélkül lekötni, szeressen kézműveskedni, határozottan, mégis szeretettel neveljen, és amit megbeszélnek, az valóban úgy is történjen. Előnyt jelent, ha a jelentkező a közelben lakik.

Mit kap cserébe a bébiszitter? — ezt hiányolják sokan

A hirdetés gyorsan beszédtémává vált a közösségi oldalakon. Többen, főként Reddit-felhasználók, azt emelték ki, hogy a hosszú elváráslista mellett nem derült ki egyértelműen, milyen feltételeket, juttatásokat és biztonságot kínál a család a jelentkezőnek.

G.w.M valóságos palotával ajándékozta meg Kulcsár Edinát karácsonyra

Megérte várni! A sztárpár luxusotthona minden képzeletet felülmúlt. Kulcsár Edina és G.w.M betekintést engedett a csodálatos, megújult házukba. A rajongók teljesen el vannak ájulva a látványtól, és úgy vélik, egy igazi palota lett a család otthona.