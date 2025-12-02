Kulcsár Edina ismét babát vár?

Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb előzetese váratlan fordulatot hozott: G.w.M egy félmondattal utalt rá, hogy Kulcsár Edina talán ismét gyermeket vár. A rövid videó pillanat sok kérdést vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a modell és a rapper harmadik közös gyermeke valóban úton van-e – írja a Bors.

Kulcsár Edina és G.w.M 2022 óta alkotnak egy párt

A műsorban Kulcsár Edina őszintén beszélt arról, mennyire oda kell figyelnie az alakjára, hiszen négy gyermek édesanyjaként folyamatos nyomás alatt áll, hogy csúcsformában maradjon. Ekkor G.w.M láthatóan felszabadult hangulatban ejtett el egy kijelentést, ami mindenkit meglepett:

És lehet, hogy terhes!

– mondta.

Kulcsár Edina reakciója azonnal látszott: meglepődött és kissé felháborodott, amiért a terhesség gyanúját a kamerák előtt hozta nyilvánosságra G.w.M.

Te ilyet miért mondasz el? Az megvan, hogy ez egy műsor és rengeteg kamera rögzíti?

– kérdezte a fiatal anyuka. G.w.M nyugodtan reagált: „Mert Peti a barátom és szeretem Petit.”

A helyzetet Hajdú Péter kérdése tovább feszítette: „De a teszt pozitív lett, vagy nem?” G.w.M elmondta, hogy mind a négy otthoni teszt halvány csíkot mutatott, és természetesen elmennek orvoshoz, hogy a végleges eredmény kiderüljön.

Kulcsár Edina feltárta élete legmélyebb titkát

A rajongókat is meglepte, milyen személyes történetet osztott meg a szépségkirálynő. A videóban Kulcsár Edina életének egy eddig rejtett családi titkát fedte fel. A vallomás egyszerre őszinte, fájdalmas és felemelő. A modell arról mesélt, honnan ered az a rendíthetetlen erő, amellyel a családját és a gyereknevelést szemléli.

Kulcsár Edina megmutatta gyönyörű kislányát

A korábbi szépségkirálynő és párja, G.w.M legkisebb közös gyermekéről, Amaráról az édesanya egy bájos anya-lánya fotót tett közzé, amely után a rajongók pillanatok alatt elárasztották az internetet kommentekkel. A követők nem győzték dicsérni a Kulcsár Edina kislányának szépségét, és sokan már most jósolják, hogy Amara nyomdokaiba léphet híres édesanyjának.