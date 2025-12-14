Kunu Márió újabb botránya felrobbantotta a netet

Kunu Márió neve az utóbbi hónapokban nemcsak zenei teljesítménye miatt került gyakran a hírekbe, hanem megosztó közösségi médiás megnyilvánulásai miatt is. Legutóbbi videójában barátjával egy 7 decis vodkásüveg gyors elfogyasztásában versenyezett.

Kunu Márió nemcsak szeret, tud is inni

Fotó: Kunu Márió/Instagram

A TikTokra feltöltött felvétel rövid idő alatt elterjedt, majd heves vitákat indított el a kommentelők körében. Sokan felelőtlennek és károsnak tartották a jelenetet, különösen azért, mert egy ismert előadóról van szó, akinek fiatal követői is vannak – írja a Bors.

Ez Kunu Márió igazi arca?

A videó később eltűnt az oldalról, de a lavina már elindult, s a botrány tovább gyűrűzött.

A vita nem csupán az alkoholfogyasztásról szólt: több kommentelő úgy vélte, a felvétel tükrözi Kunu Márió közösségi médiás imidzsét és életstílusát – amely körül korábban is számos botrány alakult már ki, pár éve a rendőrség is körözte.

A kommentek között akadtak személyeskedőbb hangvételű megjegyzések is, amelyek erősen bírálták a zenész viselkedését. A bejegyzés újra felveti a kérdést: milyen példát mutatnak a közszereplők a közösségi médiában.