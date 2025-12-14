Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Olvasta már?

Szijjártó Péter durva üzenetet küldött az ukrán külügyminiszternek

kunu márió

Kunu Márió újabb botránya felrobbantotta a netet

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Botrányt kavart a magyar zenész legújabb TikTok-videója. Kunu Márió egy vodkaversenyt tett közzé, amelyben barátjával látványosan nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. A felvétel gyorsan eltűnt, de a közösségi médiában komoly felháborodást váltott ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kunu máriózenészbotrányközösségi médiavideó

Kunu Márió neve az utóbbi hónapokban nemcsak zenei teljesítménye miatt került gyakran a hírekbe, hanem megosztó közösségi médiás megnyilvánulásai miatt is. Legutóbbi videójában barátjával egy 7 decis vodkásüveg gyors elfogyasztásában versenyezett.

 

Kunu Márió
Kunu Márió nemcsak szeret, tud is inni
Fotó: Kunu Márió/Instagram

A TikTokra feltöltött felvétel rövid idő alatt elterjedt, majd heves vitákat indított el a kommentelők körében. Sokan felelőtlennek és károsnak tartották a jelenetet, különösen azért, mert egy ismert előadóról van szó, akinek fiatal követői is vannak – írja a Bors.

Ez Kunu Márió igazi arca?

A videó később eltűnt az oldalról, de a lavina már elindult, s a botrány tovább gyűrűzött. 

A vita nem csupán az alkoholfogyasztásról szólt: több kommentelő úgy vélte, a felvétel tükrözi Kunu Márió közösségi médiás imidzsét és életstílusát – amely körül korábban is számos botrány alakult már ki, pár éve a rendőrség is körözte

A kommentek között akadtak személyeskedőbb hangvételű megjegyzések is, amelyek erősen bírálták a zenész viselkedését. A bejegyzés újra felveti a kérdést: milyen példát mutatnak a közszereplők a közösségi médiában.

Kunnu Márió
Jól csúszott a vodka
Fotó: Reddit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!