Sosem hallott számát osztotta meg L.L. Junior

A napokban L.L. Junior újra átélte a kezdeteket, és bemutatta azt a szerzeményt, amelyet tinédzserként, 13 évesen írt a Király utca és a Lövölde tér inspirálta környezetben. A „Király az utcánk” című dal ugyan később a Fekete Vonat révén megjelent, mégis kevesen ismerik – most azonban különös érzelmi töltettel került elő, pont akkor, amikor a rapper New Yorkban készül szilveszteri koncertet adni.

L L Junior nem felejti el, honnan indult

Fotó: lljuniorofficial / Youtube / képkivágás

Nosztalgia és új kezdetek

Junior arról mesélt, milyen fontos szerepet játszott életében a zene már tizenévesen is. Most, hogy a Nagy Almában zárja az évet, újra végigpörgette, milyen hosszú utat tett meg a kezdetektől a világszínpadig.

L.L. Junior és a boldog magánélet

A rapper nemcsak szakmailag, hanem a magánéletében is harmóniára talált: barátnője, Frey Timi egyetlen szóval – „szerelmeeem” – jelezte, mennyire stabil most a kapcsolatuk. A sok nehézség után úgy tűnik, Junior végre békére lelt.

És hogy mi vár rá New Yorkban és 2025-ben? A folytatásért kattintson tovább a BORS oldalára!

Kapcsolódó tartalmak:

Egy ártatlannak tűnő fotó is elég volt ahhoz, hogy újra felbolyduljon az internet. L.L. Junior legújabb közös képe Frey Timivel olyan kommentlavinát indított el, amire senki sem számított: a rajongók szerint látványosan megfiatalodott.

A Beköltözve Hajdú Péterhez friss előzetese több meglepő részletet árult el a rapper és párja kapcsolatáról. A videóban L.L. Junior és Frey Tímea őszintén beszélnek a pénzről, a családi háttérről és a köztük lévő dinamikáról.