Sosem hallott számát osztotta meg L.L. Junior

A napokban L.L. Junior újra átélte a kezdeteket, és bemutatta azt a szerzeményt, amelyet tinédzserként, 13 évesen írt a Király utca és a Lövölde tér inspirálta környezetben. A „Király az utcánk” című dal ugyan később a Fekete Vonat révén megjelent, mégis kevesen ismerik – most azonban különös érzelmi töltettel került elő, pont akkor, amikor a rapper New Yorkban készül szilveszteri koncertet adni.
Nosztalgia és új kezdetek
Junior arról mesélt, milyen fontos szerepet játszott életében a zene már tizenévesen is. Most, hogy a Nagy Almában zárja az évet, újra végigpörgette, milyen hosszú utat tett meg a kezdetektől a világszínpadig.
L.L. Junior és a boldog magánélet
A rapper nemcsak szakmailag, hanem a magánéletében is harmóniára talált: barátnője, Frey Timi egyetlen szóval – „szerelmeeem” – jelezte, mennyire stabil most a kapcsolatuk. A sok nehézség után úgy tűnik, Junior végre békére lelt.
És hogy mi vár rá New Yorkban és 2025-ben? A folytatásért kattintson tovább a BORS oldalára!
Kapcsolódó tartalmak:
Titokzatos műtéten esett át L.L. Junior? – a rajongók biztosak benne
Egy ártatlannak tűnő fotó is elég volt ahhoz, hogy újra felbolyduljon az internet. L.L. Junior legújabb közös képe Frey Timivel olyan kommentlavinát indított el, amire senki sem számított: a rajongók szerint látványosan megfiatalodott.
Sokk! L.L. Junior elárulta, mennyire gazdag Frey Timi
A Beköltözve Hajdú Péterhez friss előzetese több meglepő részletet árult el a rapper és párja kapcsolatáról. A videóban L.L. Junior és Frey Tímea őszintén beszélnek a pénzről, a családi háttérről és a köztük lévő dinamikáról.