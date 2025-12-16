Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

Szabó Franciska

A Baywatch-lányok elbújhatnak mögötte: Szabó Franciska szexi fotójától felrobbant az internet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb szexi fotóval lepte meg rajongóit Szabó Franciska. A sportoló ezúttal egy feltűnő, piros egyrészes fürdőruhában pózolt, a látvány pedig sokaknál azonnal egy legendás tévésorozat, a Baywatch emlékét idézhette fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó FranciskaBaywatchfotó

Szabó Franciska fürdőruhás fotója pillanatok alatt beindította az emberek fantáziáját, hiszen a vörös darab kísértetiesen hasonlít a legendás tévésorozat, a Baywatch ikonikus viseletére. A Bors szerint a sportoló alakja és magabiztos kisugárzása alapján akár gond nélkül beillene a kultikus sorozat szereplői közé. 

Szabó Franciska legendás tévésorozatot idézett – Fotó: TV2
Szabó Franciska legendás tévésorozatot idézett 
Fotó: TV2

Szabó Franciska fürdőruhája a legendás tévésorozatra emlékeztet

Franciska követői már megszokhatták, hogy rendszeresen oszt meg merészebb, nőies képeket magáról, de ez a felvétel még az eddigiekhez képest is különösen figyelemfelkeltőre sikerült. A sportos test, a határozott póz és a klasszikus piros szín együttese garantáltan felmelegíti a téli, szürke hétköznapokat.

A kommentelők természetesen nem is maradtak csendben: sokan dicsérték a sportoló formáját, mások a legendás sorozatra utalva viccelődtek, de egy biztos: Szabó Franciska újra elérte, hogy róla beszéljenek.

Vadító motoros fotók

Szabó Franciska az ősszel motoros szettben pózolva mutatta meg vagány és nőies oldalát.

Szabó Franciska videója felrobbantotta a közösségi médiát

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy új felvétel Szabó Franciskáról, amely azonnal felkeltette az érdeklődést. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!