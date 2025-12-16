A Baywatch-lányok elbújhatnak mögötte: Szabó Franciska szexi fotójától felrobbant az internet

Szabó Franciska fürdőruhás fotója pillanatok alatt beindította az emberek fantáziáját, hiszen a vörös darab kísértetiesen hasonlít a legendás tévésorozat, a Baywatch ikonikus viseletére. A Bors szerint a sportoló alakja és magabiztos kisugárzása alapján akár gond nélkül beillene a kultikus sorozat szereplői közé.

Szabó Franciska legendás tévésorozatot idézett

Fotó: TV2

Szabó Franciska fürdőruhája a legendás tévésorozatra emlékeztet

Franciska követői már megszokhatták, hogy rendszeresen oszt meg merészebb, nőies képeket magáról, de ez a felvétel még az eddigiekhez képest is különösen figyelemfelkeltőre sikerült. A sportos test, a határozott póz és a klasszikus piros szín együttese garantáltan felmelegíti a téli, szürke hétköznapokat.

A kommentelők természetesen nem is maradtak csendben: sokan dicsérték a sportoló formáját, mások a legendás sorozatra utalva viccelődtek, de egy biztos: Szabó Franciska újra elérte, hogy róla beszéljenek.

Vadító motoros fotók

Szabó Franciska az ősszel motoros szettben pózolva mutatta meg vagány és nőies oldalát.

Szabó Franciska videója felrobbantotta a közösségi médiát

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy új felvétel Szabó Franciskáról, amely azonnal felkeltette az érdeklődést.