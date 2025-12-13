Mini vagy átlátszó? Lékai-Kiss Ramóna választás elé állította követőit

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Sztárban Sztár All Stars lezárása után a híres zsűritag újra felidézte az évad legemlékezetesebb pillanatait. Lékai-Kiss Ramóna hétről hétre olyan ruhákban jelent meg a műsorban, amelyek önálló beszédtémává váltak a közösségi oldalakon.
A TV2 sikerműsorában Lékai-Kiss Ramóna nemcsak zsűritagként, hanem stílusikonként is kiemelkedett. A Sztárban Sztár All Stars teljes szezonja alatt következetesen megújuló ruhaválasztásai, merész szabásvonalai és színkombinációi látványosan tükrözték sokoldalú személyiségét. A műsor fináléja után Instagram-oldalán maga is visszatekintett az elmúlt hetekre, és megmutatta azokat a szetteket, amelyekkel az adások során a kamerák elé állt - tájékoztat a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna az egyik leglátványosabb Sztárban Sztár All Stars szettben
Fotó: Bors

Milyen ruhákat viselt Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztárban?

A zsűritag megjelenései tudatosan eltértek egymástól, minden adásban új arcát mutatta meg a divatnak. Volt amikor mini, rózsaszín ruhában jelent meg, amely a játékos, nőies vonalat erősítette. Máskor pedig fekete, átlátszó kezeslábasban láthatták a nézők, amely merészebb, modernebb hangulatot képviselt. A különböző ruhadarabok nemcsak látványosak voltak, hanem tökéletesen illeszkedtek az adott adás hangulatához is. Bár Ramóna nem nevezte meg személyes kedvencét, követőit arra kérte, hogy ők döntsenek arról, melyik szett volt számukra a legemlékezetesebb.

Lékai-Kiss Ramóna a férjéről vallott – erre senki sem számított!

Lékai-Kiss Ramóna gyakran tűnik fel a TV2 képernyőjén nem hétköznapi szettekben. A csinos műsorvezető most arról számolt be, hogy kézilbadás férje, Lékai Máté gyakran csak több nap késéssel veszi észre a külsejét érintő változásokat.

Lékai-Kiss Ramóna őszintén nyilatkozott

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nem rejti véka alá a személyes küzdelmeit. Lékai-Kiss Ramóna arról beszélt, mennyire fontos szerepet játszik a férje és fia támogatása a mindennapjaiban.

 

