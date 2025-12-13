Mini vagy átlátszó? Lékai-Kiss Ramóna választás elé állította követőit

A TV2 sikerműsorában Lékai-Kiss Ramóna nemcsak zsűritagként, hanem stílusikonként is kiemelkedett. A Sztárban Sztár All Stars teljes szezonja alatt következetesen megújuló ruhaválasztásai, merész szabásvonalai és színkombinációi látványosan tükrözték sokoldalú személyiségét. A műsor fináléja után Instagram-oldalán maga is visszatekintett az elmúlt hetekre, és megmutatta azokat a szetteket, amelyekkel az adások során a kamerák elé állt - tájékoztat a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna az egyik leglátványosabb Sztárban Sztár All Stars szettben

Fotó: Bors

Milyen ruhákat viselt Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztárban?

A zsűritag megjelenései tudatosan eltértek egymástól, minden adásban új arcát mutatta meg a divatnak. Volt amikor mini, rózsaszín ruhában jelent meg, amely a játékos, nőies vonalat erősítette. Máskor pedig fekete, átlátszó kezeslábasban láthatták a nézők, amely merészebb, modernebb hangulatot képviselt. A különböző ruhadarabok nemcsak látványosak voltak, hanem tökéletesen illeszkedtek az adott adás hangulatához is. Bár Ramóna nem nevezte meg személyes kedvencét, követőit arra kérte, hogy ők döntsenek arról, melyik szett volt számukra a legemlékezetesebb.

