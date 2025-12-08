Megrendítő vallomást tett Leslie Mandoki

Leslie Mandoki ismét megérintette a közönséget: a zenészlegenda megható üzenetben mesélt régi barátjáról, Thomas Gottschalkról, aki súlyos betegséggel küzd. A Mandoki által megosztott történetek egyszerre szólnak barátságról, háláról és a jótékonyság erejéről – írja a Bors.

Leslie Mandoki

Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

Mit mondott Leslie Mandoki Thomas Gottschalk betegségéről?

A világhírű magyar származású zenész a közösségi oldalán idézte fel, hogyan indult a pályája: a ’70-es évek végén Thomas Gottschalk volt az első, aki színpadot adott neki, bemutatva első albumát a NA SO WAS-ban és a Late Night Show-ban.

Mandoki szerint Gottschalk nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatta őt, amikor a „mandoki világ” még csak formálódott.

A zenész most minden pozitív energiáját barátjának küldi, bízva abban, hogy a legendás műsorvezető újult erővel térhet vissza.

Mandoki arról is beszélt, milyen fontos számára a jótékonyság. A Ein Herz für Kinder kezdeményezés kapcsán kiemelte: a legkisebb adományok is óriási jelentőséggel bírnak, legyen szó egy gyerek malacperselyéről vagy egy nehéz helyzetben élő ember 10 eurójáról. Szerinte a hírnév felelősséggel jár, és a valódi ikon nemcsak a színpadon áll, hanem ott is, ahol a segítségre a legnagyobb szükség van.

Leslie Mandoki visszatért Budapestre

A zene, a kultúra és a béke ismét Budapestre látogatott a 24. Hifi Show keretében. Leslie Mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója és nemzetközi hírű zenész a magyar közönség előtt mutatta be legújabb albumát, az A Memory of Our Future-t.

Németországban kapott rangos állami díjat Leslie Mandoki

Egyetlen pillanatban sűrűsödött össze egy életút minden küzdelme és diadala. Leslie Mandoki a bajor miniszterelnöktől vehette át a rangos kitüntetést, amely egyszerre szólt múltról, sikerről és hazatalálásról.