Lola őszintén vallott az anyaságról

Az idei év igazi mérföldkő Lola életében: megszületett kislánya, Lenka, aki hosszú várakozás után érkezett az énekesnőhöz. Lola elárulta, hogy a gyermeke születése teljesen felforgatta mindennapjait, és minden pillanatban az újszülött körül forog az élete – írja a Bors.

Lola Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Nagy a boldogság az énekesnő életében, azonban egy teljesen új életformára kellett berendezkednie: kedvenc reggeli italát, a kávét például rendszerint hidegen tudja csak meginni.

„Az életben szerintem sok minden azon múlik, hogyan állunk a dolgokhoz. Azt gondolom, borzasztó szerencsés vagyok, mert én tényleg szeretem a kihűlt kávét!” – vallotta Lola.

Az énekesnő nem tétlenkedik, a szülés után kilenc héttel már a színpadon állt, egy jótékonysági eseményen lépett fel.

Lola először mutatta meg kislányát

Lola hosszú idő után először engedett betekintést abba az életébe, amely az utóbbi hónapokban a legnagyobb örömöt hozta számára. A boldogságát eddig diszkréten őrző énekesnő most megmutatta, milyen érzés számára az anyaság.

Lola kemény kritikát kapott a szülés után az anyaságáról

Az énekesnő, Lola, a szülés után is aktív maradt a közösségi felületein, ahol naponta oszt meg pillanatokat a kislányával töltött időből. A rajongók közül azonban többen úgy érezték, nem teljes képet mutat az anyaság mindennapjairól.