Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét - ebből világbotrány lesz

énekesnő

Lola őszintén vallott az anyaságról

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lola élete gyökeresen megváltozott az elmúlt hónapokban. Lola most először mesél arról, hogyan alakultak mindennapjai kislánya, Lenka érkezése óta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőszüléslola

Az idei év igazi mérföldkő Lola életében: megszületett kislánya, Lenka, aki hosszú várakozás után érkezett az énekesnőhöz. Lola elárulta, hogy a gyermeke születése teljesen felforgatta mindennapjait, és minden pillanatban az újszülött körül forog az élete – írja a Bors

Lola
Lola Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Nagy a boldogság az énekesnő életében, azonban egy teljesen új életformára kellett berendezkednie: kedvenc reggeli italát, a kávét például rendszerint hidegen tudja csak meginni. 

„Az életben szerintem sok minden azon múlik, hogyan állunk a dolgokhoz. Azt gondolom, borzasztó szerencsés vagyok, mert én tényleg szeretem a kihűlt kávét!” – vallotta Lola. 

Az énekesnő nem tétlenkedik, a szülés után kilenc héttel már a színpadon állt, egy jótékonysági eseményen lépett fel. 

Lola először mutatta meg kislányát 

Lola hosszú idő után először engedett betekintést abba az életébe, amely az utóbbi hónapokban a legnagyobb örömöt hozta számára. A boldogságát eddig diszkréten őrző énekesnő most megmutatta, milyen érzés számára az anyaság. 

Lola kemény kritikát kapott a szülés után az anyaságáról 

Az énekesnő, Lola, a szülés után is aktív maradt a közösségi felületein, ahol naponta oszt meg pillanatokat a kislányával töltött időből. A rajongók közül azonban többen úgy érezték, nem teljes képet mutat az anyaság mindennapjairól. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!