Babát vár a TV2 korábbi sztárja: hatalmas pocakos fotóval robbantotta a hírt

Örömteli bejelentéssel zárja az óévet Mádai Vivien: a TV2 egykori műsorvezetője a közösségi oldalán tudatta, hogy második gyermekét várja. A hírt szilveszter napján osztotta meg követőivel, egy látványos, terhespocakos fotó kíséretében - írja a Bors.

Mádai Vivien - Instagram

A Mokka korábbi arca nem először tapasztalja meg az anyaság csodáját: első gyermeke, Zénó idén már betöltötte a 11. életévét. A boldog bejelentés gyorsan bejárta a közösségi médiát, a rajongók és ismerősök sorra gratuláltak a kismamának.

A Metropol beszámolója szerint Mádai Vivien a meghitt fotókhoz egy Karinthy Frigyes-idézetet is fűzött, amely sokak arcára csalt mosolyt:

Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

– írta a bejegyzésében.

A volt tévés ritkán enged betekintést a magánéletébe, így a bejelentés különösen nagy figyelmet kapott. Úgy tűnik, Mádai Vivien számára az új év a lehető legszebb ígérettel indul: hamarosan újabb taggal bővül a család.

Mádai Vivien 2023-ban találkozott párjával

Az Origo 2023-ban írt azt, hogy újra férjhez ment Mádai Vivien. Nem sokkal később korábbi szakításáról is beszámoltunk.