Újabb balhé Majka körül: piásan ült volán mögé a rapper

Majka a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az év lezárásaként koccintottak, majd ezt követően autóba ült. Elmondása szerint nem érezte magát ittasnak, azonban néhány száz méter megtétele után rendőri igazoltatás következett, még mielőtt bármi komolyabb baj történhetett volna.

Majka

Fotó: Fotó: Instagram/Majka / Instagram/Majka

„Nincs rá mentség” – Majka ittas vezetése

A rapper posztjában hangsúlyozta: mérhetetlenül sajnálja a történteket, a felelősséget vállalja, és tisztában van vele, hogy nincs mentség arra, ami történt. A bejegyzésnél feltűnő volt, hogy a hozzászólásokat korlátozta, így sokan már nem tudtak reagálni az ügyre.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatja.

Az ittas vezetés szigorúan tilos, és már kis mennyiségű alkohol is súlyosan rontja a reakcióidőt, az ítélőképességet és a koncentrációt. Egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat, ezért alkohol fogyasztása után soha ne üljön volán mögé!

Kapcsolódó tartalmaink:

Ezt mindenképp tudnia kell! A rendőrség 2025. december 15. és december 21. között fokozott ellenőrzéseket tart Magyarország közútjain.

Sokkoló baleset Arizonában. Egy 13 éves lány ittas állapotban vezetett, amikor ellopott egy autót Arizonában, és karambolozott, miközben egy 11 éves gyermek ült mellette az utasülésen. Mindkét gyermeket kórházba vitték, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek, az Arizona Állami Rendőrség (DPS) tájékoztatása szerint.

