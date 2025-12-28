Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Ez a betegség szinte mindenkit érinteni fog – így készülhetünk fel rá

Tragédia

Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba

Mandula Ádám

Gyermekbántalmazási botrány után újra együtt volt fiával Mandula Ádám

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas a felháborodás! Új fejlemény történt egy korábban nagy visszhangot kiváltó ügyben, amely hetek óta foglalkoztatja a közvéleményt. Mandula Ádám esetében a botrány után most olyan döntés született, amely ismét vitákat indított el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mandula Ádámbotrányos rappergyermekbántalmazásrapper

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye újabb vitákat váltott ki. Az ügy még októberben robbant ki, amikor egy TikTok-élő felvétel kapcsán gyermekbántalmazás gyanúja merült fel. A felvétel országos felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt a hazai közbeszéd egyik központi témájává vált.

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye ellenére láthatta gyermekét karácsonykor
Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye ellenére láthatta gyermekét karácsonykor
Fotó: TV2

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye

A felvétel nyilvánosságra kerülése után a rapper elismerte, hogy viselkedése elfogadhatatlan volt. A botrány következtében Mandula Ádám nyilvánosan bocsánatot kért, és pszichiátriai kezelés megkezdését is kilátásba helyezte. Az eset súlyossága miatt a hatóságok és a bíróság is foglalkozni kezdett az üggyel.

Korábban úgy tűnt, hogy a bírósági eljárás lezárultáig Mandula Ádám csak korlátozott formában tarthatja a kapcsolatot gyermekével. December 26-án azonban közösségi oldalán arról számolt be, hogy felügyelet nélküli találkozóra is sor került, és otthonában tölthetett időt nyolcéves fiával.

Apja és fia találkozója új vitákat indított

A beszámolók szerint az apja és fia találkozó békésen zajlott, ugyanakkor az eset ismét heves reakciókat váltott ki. Sokan megkérdőjelezték, indokolt volt-e ilyen gyorsan engedélyezni a személyes kapcsolattartást a korábbi gyermekbántalmazási botrány után, míg mások a fokozatos rendeződés lehetőségét hangsúlyozták – írja aBorsonline.hu.

Mandula Ádám mélyrepülése: Így változott meg az élete a gyermekbántalmazó botrány után

Mandula Ádám a botrány óta alig kap munkát, és most egy japán étteremben mosogatott, hogy legyen miből megélnie – miközben úton van második gyermeke.

Fiától eltiltották, párja babát vár: Mandula Ádám mindent elmondott!

A rapper élete egyszerre fordult izgalmas és nehéz irányba. Második gyermeke úton van, ugyanakkor bántalmazás miatt zajlik ellene eljárás, ami miatt átmenetileg eltiltották attól, hogy személyesen találkozzon a kisfiával. Mandula Ádám bízik benne, hogy a helyzet rendeződik, és közben arra készül, hogy újra apa legyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!