Gyermekbántalmazási botrány után újra együtt volt fiával Mandula Ádám

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye újabb vitákat váltott ki. Az ügy még októberben robbant ki, amikor egy TikTok-élő felvétel kapcsán gyermekbántalmazás gyanúja merült fel. A felvétel országos felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt a hazai közbeszéd egyik központi témájává vált.

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye ellenére láthatta gyermekét karácsonykor

Fotó: TV2

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye

A felvétel nyilvánosságra kerülése után a rapper elismerte, hogy viselkedése elfogadhatatlan volt. A botrány következtében Mandula Ádám nyilvánosan bocsánatot kért, és pszichiátriai kezelés megkezdését is kilátásba helyezte. Az eset súlyossága miatt a hatóságok és a bíróság is foglalkozni kezdett az üggyel.

Korábban úgy tűnt, hogy a bírósági eljárás lezárultáig Mandula Ádám csak korlátozott formában tarthatja a kapcsolatot gyermekével. December 26-án azonban közösségi oldalán arról számolt be, hogy felügyelet nélküli találkozóra is sor került, és otthonában tölthetett időt nyolcéves fiával.

Apja és fia találkozója új vitákat indított

A beszámolók szerint az apja és fia találkozó békésen zajlott, ugyanakkor az eset ismét heves reakciókat váltott ki. Sokan megkérdőjelezték, indokolt volt-e ilyen gyorsan engedélyezni a személyes kapcsolattartást a korábbi gyermekbántalmazási botrány után, míg mások a fokozatos rendeződés lehetőségét hangsúlyozták – írja aBorsonline.hu.

