Marics Peti titokzatos vallomása: így képzeli el a jövőt Johannával

A friss győztes három előadása teljesen elvarázsolta a közönséget, különösen a Shallow duettben nyújtott teljesítménye. A pillanatok varázsát azonban leginkább Marics Peti és tanítványa közti titokzatos összhang tette felejthetetlenné – írja a Bors.

Marics Peti és Lengyel Johanna

Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Működik a kémia Marics Peti és tanítványa között

Johanna a műsorral nemcsak a Magyarország hangja címet nyerte el, hanem egy új lehetőségekkel teli jövőt is kapott az élettől. A háttérben futótűzként terjedt a hír, hogy a mentor és a versenyző kapcsolata a Megasztáron túl is folytatódik.

Peti úgy nyilatkozott: ő csupán támogató erő volt, minden érdem Johannáé, mégis valami több is kibontakozni látszik.

Közben a harmadik helyezett P.Y.F.U és Marics közös száma, a Svindler, már most komoly hullámokat vet a zenei portálokon. Miközben a kamerák lekapcsoltak, a stúdióban sokan arról suttogtak, hogy Johanna és mestere újabb közös projekteket készítenek elő. A két énekes duettjében tapasztalt vibráló energia nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is meglepte. A történet pedig aligha ért véget: minden jel arra mutat, hogy Johanna és mentora útja még váratlan fordulatokat tartogat.

Ez az ő útjuk. Nyilván ott leszek mellettük, támogatom őket akármikor, amikor szeretnék. Biztos, hogy lesznek még közös zenék

– árulta el Marics Peti.

Marics Peti már a családalapításon gondolkozik

Marics Peti a Megasztár forgatásán váratlanul személyes vallomást tett: elárulta, hogy elérkezettnek érzi az időt a családalapításra. Pedig eddig elsősorban a karrierje és a színpadi sikerek kötötték le — most mégis azt mondta: „szeretnék egy családot, ha lesz olyan, aki el tud viselni engem”.

Tóth Andi vagy Johanna lesz a befutó?

Marics Peti a legújabb videójában egyértelműen célzott korábbi párjára: benne hangzik el a sor — „Ez jobb, mint a Tóth Andi.” Ez a rövid, de provokatív megjegyzés azonnal felkavarta a kedélyeket és újra őrületbe hozta a rajongókat, hogy akkor most mi is van a levegőben valójában, hová is húz Marics Peti szíve?