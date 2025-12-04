Titokban egy pár? Új jelek utalnak Marics Peti és Johanna szerelmére

Újra szárnyra kaptak a pletykák Marics Peti és Lengyel Johanna szerelméről, miután az énekesnő elsöprő győzelmet aratott a Megasztár színpadán. A mester és versenyzője közti kémia újra felkeltette a figyelmet, nagy szerelmet jósolnak nekik, szó szerint – írja a Bors.

Marics Peti és Lengyel Johanna

Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Mit tartogat a jövő Marics Peti és Lengyel Johanna számára?

Lengyel Johanna a Megasztár színpadán nemcsak szólóban bizonyította tehetségét, hanem a mentorával, Marics Petivel közös duettjében is lenyűgözte a közönséget. A Shallow című produkció alatt egyértelműen érezhető volt köztük a szikra – sok néző már az első élő show után arra tippelt, hogy a kapcsolatuk több, mint pusztán szakmai. Bár Marics Peti egy videóban tagadta a romantikus szálat, a jósnő, Lénárt Évi egészen mást mondott:

Hosszú, tartós kapcsolat lesz, de még titkolják, hogy egymásba szerettek.”

A Megasztár döntője után Marics Peti elárulta, hogy a győzelem után sem engedi el Lengyel Johanna kezét, ami tovább erősítette a rajongói találgatásokat.

Hogyan képzeli el Marics Peti a jövőt Lengyel Johannával?

Johanna a Megasztár győzteseként nemcsak a Magyarország hangja címet nyerte el, hanem egy új lehetőségekkel teli jövőt is kapott az élettől. Marics Peti úgy nyilatkozott: ott lesz versenyzői mellett, támogatni fogja őket, és biztosan lesznek még közös zenék.

