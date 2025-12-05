Autóbalesetben érintett az ismert magyar énekes

MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza, 25 évig küzdött alkoholfüggőséggel, ám tizedik próbálkozásra sikerült végleg letennie az italt. Úgy véli, a józanság hosszú távú elköteleződés, nem egyik napról a másikra jön: „A felépülés élethosszig tartó folyamat” – vallja. Több mint egy évtizede él tisztán, és azóta sokat dolgozik azért, hogy másoknak is segíthessen, akik hasonló helyzetben vannak – írja a Bors.

MC Hawer

Fotó: MW Bulvár

MC Hawernek vegyes éve van

Az elmúlt években a lányával is rendezték korábbi vitáikat, és a családi béke idén augusztusban még nagyobb örömet hozott: megszületett az énekes első unokája, egy tündéri kislány, Lili. Mivel a család lett számára a legfontosabb, Hawer nemrég egy autóval ajándékozta meg lányát, hogy könnyebben tudjanak közlekedni a babával. Az öröm azonban nem tartott sokáig, az autó súlyos balesetet szenvedett a Váci úton.

A vejem ült a volánnál, amikor balról beléjük csapódott egy másik autó. Teljesen egyértelmű, hogy a másik sofőr volt a hibás. Hál’ istennek senki nem sérült meg, de a légzsákok kinyíltak, és a kocsi gyakorlatilag rommá ment”

– mesélte MC Hawer.

A biztosítónál már elindult az ügyintézés, de lassan halad, ami az énekest különösen bosszantja.

A lányomék most autó nélkül maradtak a picivel, ráadásul télen, az ünnepek előtt. Ez most óriási nehézség számukra. Arra jutottam, hogy veszek nekik egy kisebb kocsit átmenetileg, legalább addig is tudnak közlekedni. Ma már mindent lehet részletre venni, én pedig bevállalom a kezdőrészletet”

– mondta a mulatós énekes.

Ahogy a zenész korábban mesélte, az idei vegyes érzelmekkel telt, hiszen négy hónappal Lili születése előtt elveszítette szeretett húgát, Évát.

Még mindig furcsa kimondani, hogy nagypapa vagyok. A húgom halála óta gyászoltam, de az unoka érkezése hatalmas ajándék. Elment a testvérem, és jött egy új kis élet a családba. Lili egészséges, és minden támogatást meg fogok neki adni” – nyilatkozta korábban az énekes.

MC Hawer úgy érzi, testvére valamiképp tovább él a kislányban. Bár nem tartja magát különösebben spirituálisnak, mégis megnyugtatja ez a gondolat.