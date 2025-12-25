Nagy a boldogság MC Haweréknél: tovább gyarapszik a család

A közösen töltött ünnepek és az egymás iránti figyelem új alapokra helyezte a kapcsolatukat. MC Hawer szerint mindez különösen fontossá vált most, amikor az életükben minden a helyére került – írja a Bors.

MC Hawernek hamarosan megszületik a második unokája.

Fotó: MW Bulvár

MC Hawer a vejéről: „Először a főztjével nyert meg, aztán azzal, ahogyan a lányommal bánik.”

Az énekes felidézte, hogy már a korábbi karácsonyokon is együtt ünnepeltek, amikor először tapasztalta meg veje gondoskodó természetét. Kiemelte, hogy a férfi megbízható, dolgos ember, aki mindent megtesz a családjáért.

A kacsacombbal lopta be magát a szívembe!

– mondta nevetve, utalva a közös ünnepi vacsorákra.

MC Hawer azt is elárulta, hogy anyagilag is segítette őket, például egy autó megvásárlásában. Nagyra tartja, hogy a veje hajnaltól estig dolgozik taxisként, hogy biztos hátteret teremtsen. Meghatottan beszélt arról is, hogy

hosszú várakozás után gyermekáldás érkezett a családba.

Az énekes szerint most már minden okuk megvan a boldogságra, és békével tekint a jövőbe.

MC Hawer második unokája születését várja

MC Hawer első unokája, Lili, alig néhány hónapja született: lánya, Tímea augusztus 18-án hozta világra első gyermekét. A mulatós sztár meghatottan osztotta meg, hogy az unoka érkezése családi örömöt hozott egy nehezebb, gyásszal terhelt időszak után, és mostantól minden segítséget meg fog adni lányának és a kicsinek.