„Mi történt vele?!” – A Megasztár tinisztárját úgy ünneplik a suliban, mint egy rocksztárt

Bíró Csongor a Megasztár elmúlt évadában a középmezőnyig jutott, ám iskolájába visszatérve jóval nagyobb figyelmet kapott, mint amire számított. A 17 éves fiú különleges hangszíne és a műsorban mutatott őszinte, néha pimasz reakciói miatt hamar közönségkedvenc lett — és ezt a rajongást az iskolatársai még magasabb fokozatra emelték – írj a Bors.

A Megasztár fiatal versenyzőjét szó szerint sorban állták körbe az iskolában az aláírásért. Fotó: MW Bulvár

Elmondása szerint, amikor újra belépett az épületbe, már az első percben rajongók vártak rá.

„Konkrétan sorban álltak az osztályterem előtt az aláírásomért” – mesélte nevetve Csongor, aki még most sem érti teljesen, miért szeretnék ennyire az iskolában. Azt ígéri, szeretné meghálálni ezt a kedvességet, és még többet adni a közönségnek, amely végig támogatta.

Megasztár zsűrivel való összezördülések – Csongor így látja ma

Bíró Csongor szereplése során nem egyszer ütközött össze a zsűri egyik legerősebb tagjával, Tóth Gabival. Bár a mesterek szerették a hangját és a produkcióit, gyakran adtak neki olyan megjegyzést, amelyre nem feltétlenül reagált a legdiplomatikusabban.

A visszajelzéseket utólag többször visszanézte, de — mint mondja — nem akart minden mozdulatán rágódni.

„Én ilyen vagyok, és elégedett vagyok magammal. Sokan azt mondták, tetszett nekik, hogy kiálltam magamért” – fogalmazott.

A Megasztár adásai alatt Marics Peti mentorálta, és még saját dalt is kapott tőle, amelyet a műsorban mutathatott be először.

