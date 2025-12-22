Megyeri Csilla most először beszélt erről ilyen őszintén

Megyeri Csilla október 11-én, a leánygyermekek világnapján tudta meg, hogy kislányt hord a szíve alatt. A csodaszép kismama február elejére van kiírva, és mint mondja, a babavárás egyik legizgalmasabb szakaszába lépett — megkezdődött a fészekrakás – írja a Bors.

Megyeri Csilla sugárzó boldogsággal várja kislánya érkezését a babavárás időszakában Fotó: MW Bulvár

Noha az adventi időszak inkább az elcsendesedésről szólna, Csilla bevallása szerint ilyenkor ő is sokat rohan. Egyedül a fáradékonyság jelzi számára, hogy most már más tempót diktál a teste. Jövő héttől azonban tudatosan pihenésre vált, hogy minőségi időt tölthessen a családjával.

A babaholmik nagy része már megérkezett, jelenleg az összerakás és a rendszerezés zajlik. Karácsonyra minden a helyére kerülhet, és a kismama nem stresszel akkor sem, ha a baba esetleg egy kicsit korábban érkezne.

Közös tervek, rugalmas hozzáállás — Megyeri Csilla nem ragaszkodik merev forgatókönyvhöz

Megyeri Csilla és párja, Nico sokat beszélgetnek arról, hogyan alakul majd az életük a baba születése után, de tudatosan nem ragaszkodnak merev elképzelésekhez. Nico kisfia gyakran van velük, így az alvásrend kérdése is szóba került.

Terveik szerint a kisfiú szobájában alakítanak ki egy sarkot a babának, és amikor együtt vannak, ő az édesapjával alszik majd, míg Csilla külön a csecsemővel. A nyugodtabb éjszakák érdekében egy babaöböl mellett döntöttek, amelyet közvetlenül az ágy mellé lehet tolni.

Karácsony családi körben — segítséggel

Idén az ünnepeket Megyeri Csilla otthonában tartják, ami ugyan némi izgalommal jár, de a család teljes mellszélességgel segít. A nagymamák már készenlétben állnak, így a sütés-főzés terhe nem egyedül a kismamára hárul.

Csilla szerint az advent igazi lényege az elcsendesedés és az önmagunk felé fordulás — nem pedig a végeláthatatlan ajándékvadászat. A babavárás és az ünnepi időszak együtt különösen lélekemelő számára.

Egy utolsó utazás a baba előtt

A terhesség alatt még egy utolsó utazás is belefér: Megyeri Csilla és párja Olaszországba, Velencébe látogatnak néhány napra. Bár az út hosszú lesz, Csilla szerint jól fog esni ez az utolsó kis kiruccanás a baba érkezése előtt.