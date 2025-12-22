Megyeri Csilla most először beszélt erről ilyen őszintén

Megyeri Csilla október 11-én, a leánygyermekek világnapján tudta meg, hogy kislányt hord a szíve alatt. A csodaszép kismama február elejére van kiírva, és mint mondja, a babavárás egyik legizgalmasabb szakaszába lépett — megkezdődött a fészekrakás – írja a Bors.
Noha az adventi időszak inkább az elcsendesedésről szólna, Csilla bevallása szerint ilyenkor ő is sokat rohan. Egyedül a fáradékonyság jelzi számára, hogy most már más tempót diktál a teste. Jövő héttől azonban tudatosan pihenésre vált, hogy minőségi időt tölthessen a családjával.
A babaholmik nagy része már megérkezett, jelenleg az összerakás és a rendszerezés zajlik. Karácsonyra minden a helyére kerülhet, és a kismama nem stresszel akkor sem, ha a baba esetleg egy kicsit korábban érkezne.
Közös tervek, rugalmas hozzáállás — Megyeri Csilla nem ragaszkodik merev forgatókönyvhöz
Megyeri Csilla és párja, Nico sokat beszélgetnek arról, hogyan alakul majd az életük a baba születése után, de tudatosan nem ragaszkodnak merev elképzelésekhez. Nico kisfia gyakran van velük, így az alvásrend kérdése is szóba került.
Terveik szerint a kisfiú szobájában alakítanak ki egy sarkot a babának, és amikor együtt vannak, ő az édesapjával alszik majd, míg Csilla külön a csecsemővel. A nyugodtabb éjszakák érdekében egy babaöböl mellett döntöttek, amelyet közvetlenül az ágy mellé lehet tolni.
Karácsony családi körben — segítséggel
Idén az ünnepeket Megyeri Csilla otthonában tartják, ami ugyan némi izgalommal jár, de a család teljes mellszélességgel segít. A nagymamák már készenlétben állnak, így a sütés-főzés terhe nem egyedül a kismamára hárul.
Csilla szerint az advent igazi lényege az elcsendesedés és az önmagunk felé fordulás — nem pedig a végeláthatatlan ajándékvadászat. A babavárás és az ünnepi időszak együtt különösen lélekemelő számára.
Egy utolsó utazás a baba előtt
A terhesség alatt még egy utolsó utazás is belefér: Megyeri Csilla és párja Olaszországba, Velencébe látogatnak néhány napra. Bár az út hosszú lesz, Csilla szerint jól fog esni ez az utolsó kis kiruccanás a baba érkezése előtt.
Nico folyamatosan támogatja és dicséri párját, ami különösen sokat jelent számára ebben az érzékeny időszakban. Csilla hálás, hogy minden ilyen harmonikusan alakul, és úgy érzi, készen áll az anyaságra.
