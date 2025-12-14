Nem tud leállni a Hír TV csinos műsorvezetője

Hétről hétre egyre több érdeklődőt vonz Beszéljük meg! című, interaktív online műsora, amelyet Mészáros Nóra vezet a Digitális Polgári Kör (DPK) egyes számú Facebook-csoportjában.

Mészáros Nóra új műsort vezet a DPK Facebook-oldalán

Fotó: Mészáros Nóra / Facebook

A közéleti kérdéseket és aktuális témákat közérthetően, ugyanakkor jó hangulatban feldolgozó beszélgetéssorozat minden csütörtökön 18 órától élőben követhető, és a nézők aktívan, kommentben is bekapcsolódhatnak a párbeszédbe – írja a Bors.

A Hír TV csinos műsorvezetőjét tehát már nemcsak a televízióban láthatjuk, hanem már a közösségi médiában is roppant aktív.

Nóra nem tud leállni, a tévézés mellett belevágott ebbe is, de úgy tűnik, nagyon élvezi, amit csinál.

Mészáros Nóra nagykövet lett

Mészáros Nóra személyében nem csupán egy közvetlen és felkészült műsorvezető áll a műsor élén: nemrégiben kinevezték a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé is, ami tovább erősíti szerepét a szervezetben. Ebben a pozícióban még hangsúlyosabb közéleti szerepet vállal, és kommunikációjában is kiemelten foglalkozik a szuverenitás kérdésével mind a hazai, mind a nemzetközi politikában.

A Beszéljük meg! eddigi részei nagy érdeklődésre tartottak számot, és bár a műsor karácsonykor rövid szünetet tart, januárban ugyanolyan lelkesedéssel és aktivitással folytatódik.

Egyébként a formátum egyedisége abban rejlik, hogy az online közösségi tér adta lehetőségeket maximálisan kihasználva közvetlen párbeszédre ösztönzi a közönséget a meghívott vendégekkel és a műsorvezetővel egyaránt.