Mészáros Nóra nagy bejelentést tett: új szerepben folytatja karrierjét

Friss bejelentésében Mészáros Nóra közölte, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé nevezték ki, és ő vezeti a formáció „Beszéljük meg” című új műsorát. A médiaszereplő egyúttal jelezte: követői számára exkluzív információkat is megoszt majd saját chatcsatornáján – tájékoztat a BORS.

Mészáros Nóra új feladatot kapott

Fotó: Mandiner / Youtube / képkivágás

„Beszéljük meg” – új műsor, új lehetőségek

A műsor a DPK első számú csoportjában követhető, amelyhez csatlakozni kell. A tagok élőben nézhetik

minden csütörtökön 18 órától, de az adás később is visszanézhető.

A csatlakozás lépéseit Mészáros Nóra részletesen ismertette: linkre kattintás, belépés, jóváhagyás megvárása, majd aktív részvétel a csoportban.

Mészáros Nóra kérése a követőkhöz

A nagykövet arra kérte rajongóit, segítsenek egymásnak a csoportbelépésben, hogy minél többen követhessék a műsort. Hangsúlyozta, hogy szeretettel vár minden érdeklődőt, és hamarosan újabb örömhírt is megoszt velük.

Exkluzív tartalmak a háttérből

A bejelentés szerint Mészáros Nóra chatcsatornáján különleges tartalmakat, kulisszák mögötti információkat és személyes üzeneteket is közzétesz majd, ezzel is szorosabb kapcsolatot teremtve követőivel.

