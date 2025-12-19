Sorra mondja le a fellépéseit a híres DJ, megdöbbentő az ok

Metzker Viki hétről hétre lehengerli rajongóit, nemcsak a külsejével, hanem szenzációs fellépéseivel is. Idén azonban úgy döntött, nem ad partit szilveszter éjszakáján, ugyanis idejét érezte annak, hogy ő is nyugodtan élvezze az estét, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Metzker Viki az idei szilvesztert a szerelmével és a barátaival tölti fellépések helyett – Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Metzker Viki egyedül ünnepelte az újévet

A szőke bombázó Instagram-oldalán jelentette be a szomorú hírt: újév estéjén nem élvezhetik koncertjét a rajongók, mert barátai és családja társaságában szeretne ünnepelni.

Mi a fontos? Élvezni az életet. Azokkal az emberekkel tölteni az időt, akiket szeretünk. Így idén hoztam egy döntést, és azt mondtam a szervezőknek, szeretnék a szerelmemmel és a barátaimmal szilveszterezni.

Viki bevallotta, sokszor érezte magát magányosan a fellépésekre történő utazások során, ezért szüksége van egy kis feltöltődésre. A népszerű rapduó énekesének, BSW Gabennek a felesége most rendhagyó módon fogja élvezni a szilveszteri koccintást:

„Közel 20 éve minden év végén az autópályán, útban a fellépésemre vagy valamelyik klubban köszöntöttem az új évet… és bármennyire is jól éreztem magam, kicsit magányos volt, hiába állt előttem rengeteg ember. Beülni a kocsiba és több 100 km-t vezetni, az esetek többségében egyedül, azért eléggé árnyalja a képet. Szóval na, én is bulizok egyet idén, csakhogy ezt is kipróbáljam” – írta közösségi oldalán a sztár.

