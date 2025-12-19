Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

Metzker Viki

Sorra mondja le a fellépéseit a híres DJ, megdöbbentő az ok

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyönyörű DJ úgy érzi, túlhajszolta magát az évek során, ezért most pihenőre készül. Metzker Viki idén szilveszterkor nem hajlandó fellépni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Metzker Vikiszilveszterfellépésmagány

Metzker Viki hétről hétre lehengerli rajongóit, nemcsak a külsejével, hanem szenzációs fellépéseivel is. Idén azonban úgy döntött, nem ad partit szilveszter éjszakáján, ugyanis idejét érezte annak, hogy ő is nyugodtan élvezze az estét, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Metzker Viki, MetzkerViki, 20230516 Tatabánya A TMJV József Attila Könyvtárban Metzker Viki DJ. Fotó: Flajsz Péter FP 24 Óra Képen: Metzker Viki DJ.
Metzker Viki az idei szilvesztert a szerelmével és a barátaival tölti fellépések helyett – Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Metzker Viki egyedül ünnepelte az újévet

A szőke bombázó Instagram-oldalán jelentette be a szomorú hírt: újév estéjén nem élvezhetik koncertjét a rajongók, mert barátai és családja társaságában szeretne ünnepelni.

Mi a fontos? Élvezni az életet. Azokkal az emberekkel tölteni az időt, akiket szeretünk. Így idén hoztam egy döntést, és azt mondtam a szervezőknek, szeretnék a szerelmemmel és a barátaimmal szilveszterezni.

Viki bevallotta, sokszor érezte magát magányosan a fellépésekre történő utazások során, ezért szüksége van egy kis feltöltődésre. A népszerű rapduó énekesének, BSW Gabennek a felesége most rendhagyó módon fogja élvezni a szilveszteri koccintást: 

„Közel 20 éve minden év végén az autópályán, útban a fellépésemre vagy valamelyik klubban köszöntöttem az új évet… és bármennyire is jól éreztem magam, kicsit magányos volt, hiába állt előttem rengeteg ember. Beülni a kocsiba és több 100 km-t vezetni, az esetek többségében egyedül, azért eléggé árnyalja a képet. Szóval na, én is bulizok egyet idén, csakhogy ezt is kipróbáljam” – írta közösségi oldalán a sztár.

Hatalmasat villantott Metzker Viki! – Ezt önnek is látnia kell!

A BSW akusztik koncert ezúttal is tömegeket vonzott, ám egy vendég még a zenénél is nagyobb figyelmet kapott. Metzker Viki olyan megjelenéssel érkezett, amely percek alatt elárasztotta a közösségi médiát, írtuk meg az Origón.

Metzker Viki nem szégyenlős – brutálisan szexi fotó

November végén arról írtunk az Origón, hogy rövid időn belül másodszor is elhagyta az országot a csinos lemezlovas a férjével. De ettől még nem hagyott minket szexi képek nélkül Metzker Viki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!