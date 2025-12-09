Hatalmasat villantott Metzker Viki! – Ezt önnek is látnia kell!

A népszerű lemezlovas, Metzker Viki ezúttal nem fellépőként, hanem nézőként vett részt a BSW akusztik estjén, ahol férje, BSW Gaben adott különleges koncertet. Bár most nem ő állt a reflektorfényben, mégis sikerült magára vonnia minden tekintetet: szexi szerelése és magabiztos jelenléte ismét bizonyította, miért tartják az egyik legstílusosabb hazai DJ-nek – írja a Bors.

Metzker Viki szexi szerelése újra felrobbantotta a közösségi médiát – Fotó: MW bulvár

Milyen szerelésben érkezett Metzker Viki a BSW akusztik koncertre?

A DJ egy elegáns szürke blézert választott, amely alá csupán egy apró fekete topot vett fel. A visszafogott alapdarabokat merész szabásvonalakkal kombinálta, így az outfit egyszerre volt kifinomult és provokatív. A rajongók azonnal áradozni kezdtek róla, amikor a szettről készült fotókat megosztotta az Instagramon.

Hogyan reagált BSW Gaben Metzker Viki dögös szerelésére?

A rapper nem is próbálta titkolni lelkesedését: a poszt alá egy rövid, de annál egyértelműbb üzenetet írt, amelyből kiderült, mennyire büszke a feleségére. A kommentben megjegyezte, hogy számára ő a „bomba”, ami tökéletesen összefoglalta, mit gondol a DJ lehengerlő megjelenéséről.

