Mihályfi Luca feszülős kezeslábasban forgatta legújabb számának videóklipjét

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt hirdetik az énekesnő új dalát, ami december végén érkezik. A klipet egy lenyűgöző síparadicsomban forgatták, ahol Lucáról megannyi profi, szexi kép készült. A Marlboro című szám december 29-én érkezik a videoklippel együtt, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.
Mihályfi Luca feltette a nagy kérdést: „Miért maradjak, babe?”
Miért maradjak, babe? Szeme megint ugrál jobbra-balra, a keze újra délre téved, ah-ah
– énekli Luca a dalban, aminek premierjét alig várják a rajongók.
Délvidék a táj, részegít a láng, Marlboro a szájban
– folytatódik a refrén.
Az énekesnő a klipet egy fekete szűk kezeslábasban és egy hozzá illő hótaposóban forgatta, a szettben látszik tökéletes alakja, ami másoknak is feltűnt.
Legjobb barack
– írta alá egy kommentelő.
Mihályfi Luca egy másik videót is feltöltött, amin a dal refrénjére táncol. A videó alatti kommentek alapján már most sokáig odáig vannak az új zenéért.
Forró lesz
– kommentelte szerelme, Hegyes Berci a kép alá.
Mihályfi Luca szőröset villantott – szexi kép
Dobjon el mindent! Nemsokára érkezik Mihályfi Luca új dala, amelyet az énekesnő ezúttal extrém szexi képekkel harangozott be. A figyelemfelkeltő posztokban egy szőrös melltartóban mutatta meg magát, miközben az új megjelenés részleteit is elárulta, írtuk az Origón néhány napja.
Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó
Az énekesnő tökéletes alakját sokan irigylik. Mihályfi Luca tesz is kinézetéért, edzőteremben kapták lencsevégre tökéletes testét, számoltunk be róla nemrég az Origón.