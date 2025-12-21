Mihályfi Luca feszülős kezeslábasban forgatta legújabb számának videóklipjét

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt hirdetik az énekesnő új dalát, ami december végén érkezik. A klipet egy lenyűgöző síparadicsomban forgatták, ahol Lucáról megannyi profi, szexi kép készült. A Marlboro című szám december 29-én érkezik a videoklippel együtt, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Mihályfi Luca énekesnőn jól állnak a fekete, feszülős szerkók

Fotó: TV2

Mihályfi Luca feltette a nagy kérdést: „Miért maradjak, babe?”

Miért maradjak, babe? Szeme megint ugrál jobbra-balra, a keze újra délre téved, ah-ah

– énekli Luca a dalban, aminek premierjét alig várják a rajongók.

Délvidék a táj, részegít a láng, Marlboro a szájban

– folytatódik a refrén.

Az énekesnő a klipet egy fekete szűk kezeslábasban és egy hozzá illő hótaposóban forgatta, a szettben látszik tökéletes alakja, ami másoknak is feltűnt.

Legjobb barack

– írta alá egy kommentelő.

Mihályfi Luca egy másik videót is feltöltött, amin a dal refrénjére táncol. A videó alatti kommentek alapján már most sokáig odáig vannak az új zenéért.

Forró lesz

– kommentelte szerelme, Hegyes Berci a kép alá.

Mihályfi Luca szőröset villantott – szexi kép

Dobjon el mindent! Nemsokára érkezik Mihályfi Luca új dala, amelyet az énekesnő ezúttal extrém szexi képekkel harangozott be. A figyelemfelkeltő posztokban egy szőrös melltartóban mutatta meg magát, miközben az új megjelenés részleteit is elárulta, írtuk az Origón néhány napja.

Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó

Az énekesnő tökéletes alakját sokan irigylik. Mihályfi Luca tesz is kinézetéért, edzőteremben kapták lencsevégre tökéletes testét, számoltunk be róla nemrég az Origón.