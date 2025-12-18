Mihályfi Luca szőröset villantott – szexi kép

Mihályfi Luca gőzerővel reklámozza legfrissebb szerzeményét, amely a Marlboro címet kapta. Az énekesnő párja, Hegyes Berci is aktívan segíti a promóciót, közösen építve fel az új dal körüli várakozást.

Mihályfi Luca Fotó: Instagram/Mihályfi Luca

Mihályfi Luca új dallal jelentkezik

A bejelentés szerint Mihályfi Luca új dala december 29-én érkezik, ráadásul nemcsak hanganyag formájában, hanem videóklippel együtt is bemutatják.

Az énekesnő nem aprózta el a beharangozást: egy szexi képen jelent meg, amelyen egy szőrös melltartóban látható. A látványos fotókkal Mihályfi Luca egyértelműen megmutatta, hogy az új dal kommunikációja merész és figyelemfelkeltő irányt vesz.

A posztok gyorsan nagy visszhangot váltottak ki, a rajongók pedig azonnal reagáltak a különleges megjelenésre és az új dal hírére – bővebben a BORS oldalán tájékozódhat.

Mihályfi Luca elképesztő tangás fotóval jelentkezett

Hegyes Berci az Instagramon osztotta meg, milyen tangát hord Mihályfi Luca.

Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó

Mihályfi Luca tesz is kinézetéért, edzőteremben kapták lencsevégre tökéletes testét.