Miló Viki kitálalt, nem maradt több titok

Miló Viki hosszú hallgatás után reagált volt férje kritikáira és vádjaira, amelyek a Házasság első látásra 2025-ös évadát követően jelentek meg – írja a Bors.

Miló Viki

Fotó: TV2

A sportoló elmondta, hogy semmilyen valóságalapja nincs annak, amit Janicsek Attila állít róla, és határozottan visszautasította a személyét érintő jelzőket.

A világbajnok ökölvívó a Leventesó című podcastban részletezte érzéseit, és hangsúlyozta, hogy az exférje szavai nem bántják, mert személy szerint nem érdekli, mit gondol róla.

„Kérdezem én, hogy ha 30 évig egy nagyon aranyos, nagyon kedves sportolólány voltam, aki mindig a gyengék oldalára állt, és akit imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta, frigid és még sorolhatnám?” – mondta, válaszként Attila utalásaira.

Miló Viki azt is elárulta, hogy kapcsolatuk sosem volt fenntartható, hiszen Attila személyisége nem tette lehetővé, hogy kialakuljon a kémia közöttük.

Miló Viki mindent elmondott Attiláról

A kamerák előtt még úgy tűnt, működhet köztük valami, ám a feszültség gyorsan eluralkodott a Házasság első látásra legismertebb párosán. A valóságshow végére Miló Viki szerint Janicsek Attila csak a külvilágnak játszott, és nem volt őszinte vele. A helyzet a döntő napon robbant, amikor Miló Viki hosszú, kemény beszéddel zárta le a kapcsolatot.

Miért mondott nemet Viki?

A végső kijelentés sem hagyott kétséget: Viki elmondta, hogy akkor sem tudott volna beleszeretni Attilába, ha minden másként alakul. A trauma, a folyamatos konfliktusok és a botrányba torkolló balhék teljesen elvágták az érzelmi kötődés lehetőségét. Attila döbbenten állt a helyzet előtt, láthatóan nem találta a helyét Viki éles kritikája közepette. A válasz azonban visszafordíthatatlan volt: Viki a házasság lezárása mellett döntött.