Miló Viki keményen visszautasította a randimeghívást

A 2025-ös évadban a Házasság első látásra című műsorban házasságot kötött, majd elvált ökölvívó-világbajnok Miló Viki a közelmúltban közösségi média-történetében tette világossá: bár egy rajongó randira hívta, ő határozottan visszautasította.

Miló Viki újra egyedülálló

Fotó: TV2

Így fogalmazott:

„Már elváltam! Sajnos nem vagyok nyitott jelenleg semmilyen kapcsolatra… Nagyon köszönöm a meghívást!”

Viki elhatározása következetes: a válás után nem szeretne új kapcsolatba kezdeni, most inkább az edzéseire és önmagára fókuszál – írja a Bors.

Miló Viki magára koncentrál

Az exférje, Janicsek Attila viszont korábban arról beszélt, hogy a kapcsolat során úgy érezte, Viki „gúnnyal és lenézéssel” viszonyult hozzá, amivel hosszú távon nem tudott volna együtt élni.

Miló Viki döntése tehát véglegesnek tűnik: a házasság lezárult, a bulizás, az ismerkedés és új szerelem helyett most a magánéleti nyugalmat és az edzést választotta.

Nem keres új társat – legalábbis egyelőre.