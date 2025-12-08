Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Miló Viki

Miló Viki keményen visszautasította a randimeghívást

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már elvált, és egyelőre nem keres új párt a Házasság első látásra egykori résztvevője. Miló Viki a közelmúltban világosan jelezte, hogy jelenleg nem nyitott semmilyen kapcsolat felé, inkább az edzéseire és saját életére koncentrál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miló VikikapcsolatJanicsek AttilaHázasság első látásra

A 2025-ös évadban a Házasság első látásra című műsorban házasságot kötött, majd elvált ökölvívó-világbajnok Miló Viki a közelmúltban közösségi média-történetében tette világossá: bár egy rajongó randira hívta, ő határozottan visszautasította.

Miló Viki
Miló Viki újra egyedülálló
Fotó: TV2

Így fogalmazott: 

„Már elváltam! Sajnos nem vagyok nyitott jelenleg semmilyen kapcsolatra… Nagyon köszönöm a meghívást!” 

Viki elhatározása következetes: a válás után nem szeretne új kapcsolatba kezdeni, most inkább az edzéseire és önmagára fókuszál – írja a Bors.

Miló Viki magára koncentrál

Az exférje, Janicsek Attila viszont korábban arról beszélt, hogy a kapcsolat során úgy érezte, Viki „gúnnyal és lenézéssel” viszonyult hozzá, amivel hosszú távon nem tudott volna együtt élni. 

Miló Viki döntése tehát véglegesnek tűnik: a házasság lezárult, a bulizás, az ismerkedés és új szerelem helyett most a magánéleti nyugalmat és az edzést választotta. 

Nem keres új társat – legalábbis egyelőre. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!