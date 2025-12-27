Miss Mood nem bírta visszatartani a könnyeit – ezt kapta karácsonyra

A karácsonyi időszak sokaknál hozza felszínre a kreativitást, és nincs ez másként Miss Mood esetében sem. Az énekesnő a Borsnak mesélt arról, honnan ered az a markáns női energia, amely a mindennapjaiban és a zenéjében is visszaköszön.

Miss Mood megható karácsonyi ajándékot kapott édesanyjától — az ünnepek számára az alkotásról és a gyermeki örömökről szólnak. Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

Miss Mood nem csak az éneklésben tehetséges

„Az alkotás gyerekkorom óta az életem része” — fogalmazott Miss Mood. Egy olyan családban nőtt fel, ahol a kézművesség és a művészet természetes volt.

„Anyukám virágkötőként dolgozik, tőle örököltem a kreativitásom” — mesélte mosolyogva.

Gyerekkorában a közös alkotás mindennapos volt: gyöngyfűzés, festés, gipszfigurák készítése, sőt még szobrászkodás is. Ez az élményvilág ma is erősen jelen van az életében, különösen az ünnepek közeledtével.

„Nekem ez igazi kikapcsolódás. Amikor sok a munka, vagy túlpörgök, nagyon jó a kezemmel alkotni. Más energiákat mozgat meg bennem, és visszavisz ahhoz a gyermekhez, aki mindent örömből csinált” — tette hozzá az énekesnő.

Korán érkező karácsony — jön a Mikulásbuli

Miss Moodnál az ünnepi készülődés jóval december előtt elkezdődik. Nála már november elején teljes pompában áll a karácsonyi dekoráció.

„Négy-öt éve hagyomány, hogy a Mikulásbuli nálam van, így ez együtt jár a karácsonyi díszítéssel” — árulta el.

A zenétől a tartalomgyártáson át az ünnepi dekorációig Miss Mood életének minden területét átszövi a kreatív önkifejezés. Ugyanabból a gyermeki energiából merít, amelyhez az ünnepek idején különösen könnyen visszatalál.

